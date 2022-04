Russia-Ukraine War Updates: शांतिवार्ता के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है. यूक्रेन ने दावा किया है कि संघर्ष विराम के वादों के बावजूद रूस ने अबतक मैरियूपोल शहर में घेराबंदी कर रखी है. रूस ने शांतिवार्ता के बाद हमलों को रोकने और नागरिकों को घिरे शहर को खाली करने की अनुमति देने का वादा किया था, जिसे वह नहीं निभा रहा है. यूक्रेन के उपप्रधान मंत्री इरीना वीरेशचुक ने गुरुवार को कहा था कि ये रूस का संघर्षविराम नहीं था. रूसी सेना ने अबतक शहर से निकासी के लिए लोगों के लिए पूरी तरह से मार्ग नहीं खोला है.Also Read - Russia-Ukraine War: रूस लगाने जा रहा है Google पर जुर्माना, जानिए डिटेल

वहीं, अमेरिका ने रूस की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही अमेरिका ने ये भी कहा है कि भारत रूस से अपनी दोस्ती को कायम रख सकता है. लेकिन युद्ध के इस तरह के हालात पर उसे चिंता जरूर करनी चाहिए.

खारकीव शहर में रूस ने गैस पाइपलाइन पर फिर से मिसाइल से हमला किया है.

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के पास इस बात के सबूत हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रूस के लिए एक रणनीतिक आपदा रहा है. रूस को देश पर अपने आक्रमण पर और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को बेल्जियम के सांसदों को बताया कि शांति हीरे और रूसी गैस से अधिक मूल्यवान है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पुतिन ने कुछ सलाहकारों को ‘घर में नजरबंद’ रखा होगा.

रूस ने यूरोप के लिए अपने गैस पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दी, मास्को के दावे पर बढ़ते संदेह के बीच यूक्रेन में अपने युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है.

यूक्रेन के कृषि मंत्री ने एएफपी के साथ एक साक्षात्कार में चेतावनी दी है कि इस साल यूक्रेन की आधी फसल रूस के युद्ध के कारण नष्ट हो सकती है.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे.

लावरोव की नई दिल्ली यात्रा पर नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका भारत-रूस संबंधों को बदलने की मांग नहीं कर रहा है.

युद्ध हमारे हित में नहीं है. यह यूरोप के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत के हित में भी नहीं है, चाहे इंडो पैसिफिक में, चाहे कोई भी हो, नियमों-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले देशों को युद्ध का साथ नहीं देना चाहिए.

हम यह देखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अनुचित आक्रामकता के खिलाफ आवाज उठा रहा है और भारत सहित देशों के पास मौजूद लाभ का उपयोग करके हिंसा को समाप्त करने का आह्वान कर रहा है.

यूक्रेन के शहर कीव के गांव के एक निवासी ने बताया कि कीव के लिए लड़ाई लुकियनिव्का जैसे गांवों में लड़ी जा रही है, जहां दो जले हुए रूसी टैंक और एक रूसी सैनिक की लाश एक नष्ट चर्च के पास पड़ी है.

“युद्ध हर जगह है, कहीं और जाने की क्या बात है?”

The battle for Kyiv is being fought in villages like Lukianivka, where two burned Russian tanks and a Russian soldier’s corpse lie near a destroyed church.

“War is everywhere, what’s the point in going somewhere else?” says one remaining resident https://t.co/SOFyDO8Y3y pic.twitter.com/Cb48gIBtzU

