Russia-Ukraine War : रूस और यूक्रेन के बीच हमले में अबतक 137 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं, एएफपी न्यूज एजेंसी एक स्वतंत्र मॉनिटर के हवाले से रिपोर्ट मिली है कि रूस में उसके नागरिक ही यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर कड़ा विरोध कर रहे हैं. रूस में हजारों लोगों ने यूक्रेन युद्ध का विरोध किया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है. रूस की पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में 1,000 से अधिक लोग रूस के इस हमले के फैसले के खिलाफ सड़कों उतरे, जहां कई लोगों को पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया. इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने आम नागरिकों को 10 हजार असॉल्ट राइफल दीं हैं.Also Read - Ukriane-Russia Crisis LIVE Updates: रूस-यूक्रेन युद्ध में पहले दिन 137 लोगों की मौत, यूक्रेन ने कहा-हम अकेले लड़ेंगे

