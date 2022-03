Russia-Ukraine War: दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा. यूक्रेन से लोग अपना घर-बार, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं. युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, वो कोई नहीं समझ रहा. दोनों देश के आम नागरिक अपनी तकलीफ किसको बताएंगे. अपने देश, अपना घर-बार को छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी कहलाने की तकलीफ वही लोग बता सकते हैं, जो इसे झेल रहे हैं. घर छोड़कर दूसरे देश को जा रहे यूक्रेनियाई लोगों को अपनी और अपनों की जान की फिकर है.Also Read - Russia Ukraine War: मौत से पहले रूसी सैनिक का अपनी मां को आखिर संदेश- हम सबको मार रहे हैं यहां | देखिए

राजधानी कीव में रह रहे लोग अपना घर छोड़कर किसी भी शहर, किसी भी देश में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने को रेलवे स्टेशन पर दिन-रात बिता रहे हैं और उनके मन में बस यही है कि कहीं यह "कीव में अंतिम सुरक्षित दिन है"

भयंकर लड़ाई और रूसी बमबारी ने जहां सैकड़ों लोगों की जान ले ली है वहीं एक नई समस्या शरणार्थी संकट को जन्म दिया है. पोलैंड के उप आंतरिक मंत्री ने कहा, 'पिछले 24 घंटों में लगभग 100,000 लोगों ने पोलिश-यूक्रेनी सीमा पार की है.'

बता दें कि 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी की सीमाएं यूक्रेन से सटी हुई हैं और यूक्रेन छोड़कर लोग इन देशों की सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ले रहे हैं. अपने देश में आए शरणार्थियों के लिए फ्रांस के गृह मंत्री जेराल्ड दरमानी ने कहा, “युद्ध से बच कर आ रहे लोगों को स्वीकार करना हमारा कर्त्तव्य है.हम उनका स्वागत करते हैं.”

उन्होंने यह बताया कि संघ के गृह मंत्रियों ने रविवार को यूरोपीय आयोग से कहा कि वो इन शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए प्रस्ताव के मसौदों पर काम करे. सभी मंत्री प्रस्ताव के बारीकियों पर विमर्श के लिए मंगलवार को फिर मिलेंगे.

LIVE: Ukrainians cross over the border into Poland https://t.co/eiaJ2a9Czb

— Reuters (@Reuters) March 1, 2022