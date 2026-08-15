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रूस-यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका-तुर्किए से जवाब मांग रहा मॉस्को; क्या है मामला

Russia Ukraine War: रूस-यूक्रेन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. यूक्रेन ने रूस के समेरा समेत कई ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले किए, वहीं मॉस्को ने अमेरिका और तुर्किए से जवाब मांगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 15, 2026, 11:20 PM IST
रूस-यूक्रेन में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका-तुर्किए से जवाब मांग रहा मॉस्को; क्या है मामला
यूक्रेन ने रूस के सैन्य उद्योग और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए. (Photo from IANS)
  • रूस ने अमेरिका और तुर्किए से यूक्रेन को हथियार देने की खबरों पर जवाब मांगा है
  • यूक्रेन ने रूस के समेरा क्षेत्र में औद्योगिक ठिकानों पर बड़े हमले का दावा किया
  • जेलेंस्की के मुताबिक, Roscosmos के प्रोग्रेस सेंटर और सवासलेका एयरबेस को निशाना बनाया गया
  • वहीं, रूस ने 19 क्षेत्रों समेत क्रीमिया और समुद्री इलाकों में 598 यूक्रेनी ड्रोन रोकने का दावा किया

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है. अब रूस अमेरिका और तुर्किए से उन रिपोर्टों पर जवाब मांग रहा है, जिनमें दावा किया गया है कि तुर्किए के पास मौजूद बड़ी मात्रा में अमेरिकी हथियार और गोला-बारूद यूक्रेन को दिए जा सकते हैं. शनिवार को रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा अगर ऐसा कोई ट्रांसफर होता है, तो इससे मॉस्को के अमेरिका और अंकारा के साथ रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. यानी रूस इस संभावित हथियार सप्लाई को लेकर काफी गंभीर है और दोनों देशों से स्थिति साफ करने को कह रहा है.

समेरा में यूक्रेन का बड़ा हमला

इस बीच, यूक्रेन ने रूस के सैन्य उद्योग और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए. रूस के समेरा क्षेत्र के अधिकारी इवान नोस्कोव ने बताया कि औद्योगिक ढांचे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला हुआ, जिसे एयर डिफेंस ने रोकने की कोशिश की. उनके मुताबिक, कुछ औद्योगिक साइट्स को स्थानीय नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि हमला रोस्कोस्मोस से जुड़े प्रोग्रेस सेंटर पर हुआ, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन भी होता है. उन्होंने यह भी कहा कि सवासलेका एयरबेस और Ust-Luga के एक तेल प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया.

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यूक्रेन के लॉन्ग-रेंज अटैक में तेजी

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के लंबी दूरी वाले हमले तेजी से बढ़े हैं. स्वतंत्र संघर्ष निगरानी संस्था ACLED के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में यूक्रेन ने 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले करीब तीन गुना अधिक हमले किए, जितने जनवरी में हुए थे. रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने रूस के 19 क्षेत्रों, क्रीमिया (Crimea), काला सागर (Black Sea) और आजोव सागर में 598 यूक्रेनी ड्रोन रोके. मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि Shatura में ड्रोन एक निजी घर से टकराया, जिसमें 9 साल के बच्चे समेत दो लोग घायल हुए.

रूस भी यूक्रेन पर कर रहा हमले

दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन पर हमले कर रहा है. दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर रूसी हमले में एक बच्चे की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए. यूक्रेनी एयर फोर्स ने दावा किया कि शनिवार को रूस की ओर से छोड़े गए 152 ड्रोन में से 124 को मार गिराया गया. वहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेनी बंदरगाहों से जुड़े गोदामों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया. इस तरह एक तरफ रूस हथियारों की संभावित सप्लाई को लेकर अमेरिका और तुर्किए से सवाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच लंबी दूरी के हमलों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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