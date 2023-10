Hamas पर अब इस तरफ से अटैक करेगा इजरायल, बड़ी संख्या में टैंक तैनात, Gaza के लोगों को मानवीय मदद देगा Russia

Israel-Hamas Conflicts: इजरायल ने दक्षिण गाजा सीमा पर काफी संख्या में टैंक और सैनिक तैनात किए गए हैं. सेना अब इस तरह से हमास पर हमला करने की तैयारी कर रही है. वहीं, युद्ध से प्रभावित गाजा पट्टी के नागरिकों को रूस मानवीय सहायता पहुंचाएगा. रूसी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के मुताबिक एक विशेष विमान आईएल-76 ने मॉस्को के पास रामेंस्कॉय हवाई क्षेत्र से मिस्र के लिए उड़ान भरी है. यह विमान गाजा पट्टी के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रतिनिधियों को सहायता सामग्री सौंपेगा.इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति गाजा पट्टी के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के वास्ते 20 ट्रकों को अनुमति देने के लिए गाजा में अपनी सीमा को खोलने पर सहमत हो गए हैं. बाइडन ने कहा कि उन्होंने इजराइल की अपनी यात्रा के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी से बात की, जहां देश के नेता मानवीय सहायता की अनुमति देने पर सहमत हुए.

सात अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को सील कर दिया था और यहां के 23 लाख लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा और ईंधन की आपूर्ति को रोक दिया. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि आगामी दिनों में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंच पाएगी.

#WATCH | Huge mobilisation of tanks and troops seen along Gaza Border in south Israel pic.twitter.com/kaT3UuUmuT

