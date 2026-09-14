खरोंच भी आती तो महायुद्ध हो जाता! रूसी ड्रोन हमले से बाल-बाल बचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन

Russian Drone Attack: ट्रेन ऑपरेटर ने पुष्टि की कि रूसी ड्रोन के हमले से कुछ देर पहले ही उस जगह पर एक डिप्लोमैटिक ट्रेन मौजूद थी, जिसमें कई बड़े वैश्विक नेता सवार थे.

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यह पहली बार है जब रूसियों ने यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की ओर इतना बड़ा हमला किया है, जिसमें बोरिस जानसन बाल-बाल बचे हैं. (photo credit, IANS)

पूर्व प्रधानमंत्री जानसन कीव से एक चार्टर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे

पोलैंड की सीमा के पास पहुंचने पर ड्रोन हमले का अलर्ट मिला

आखिरी समय में टाइम-टेबल में बदलाव किया गया

ट्रेन तय समय से पहले ही पोलैंड में दाखिल हो गई

Russian Drone Attack: रूस ने रविवार यानी 13 सितंबर को यूक्रेन पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जानसन बाल-बाल बच गए. यह हमला पोलैंड की सीमा के पास हुआ. कीव से वारसॉ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन को ड्रोन से निशाना बनाया गया. ट्रेन में सवार सभी 200 लोग सुरक्षित हैं. हालांकि, हमले की लोकेशन से कुछ मिनट पहले की एक ट्रेन गुजरी थी, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्ट समेत कई विदेशी नेता यात्रा कर रहे थे.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि बोरिस जॉनसन और विदेशी नेताओं को ले जा रही ट्रेनें रूसी ड्रोन हमले का ‘संभावित’ निशाना थीं.

बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जानसन यूक्रेन की राजधानी कीव से एक चार्टर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे. तभी पोलैंड की सीमा के पास पहुंचने पर ड्रोन हमले का अलर्ट मिला. इसके बाद हमले के डर से आखिरी समय में टाइम-टेबल में बदलाव किया गया. ट्रेन तय समय से पहले ही पोलैंड में दाखिल हो गई

ठीक एक घंटे बाद दूसरी ट्रेन पर हमला

बोरिस जानसर की ट्रेन गुजरने के एक घंटे बाद, उसी रूट पर चल रही एक ट्रेन को खाली कराना पड़ा. खड़ी ट्रेन के इंजन में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई. दावा है कि रूस का जेट-प्रोपेल्ड ड्रोन यूक्रेनी सीमा के अंदर सिर्फ़ एक मील की दूरी पर गिरा.

क्या कहा यूक्रेन की रेल कंपनी ने

यूक्रेन की रेलवे कंपनी ‘उक्रज़ालिज़्नित्सिया’ (Ukrzaliznytsia) ने कहा है कि ‘काफ़ी संभावना’ है कि पुतिन ने जान-बूझकर उस ट्रेन पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें यूरोप के कई वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार सवार थे. इस बात की काफ़ी संभावना है कि रूसी ड्रोन का निशाना वह डिप्लोमैटिक ट्रेन भी हो सकती थी, जो रूसी हमलों के लगातार खतरे के कारण तय समय से पहले ही स्टेशन से रवाना हो गई थी. एक और ट्रेन, जो हमले के समय यागोडिन स्टेशन पर थी, उसमें CIA के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस सवार थे.

सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि बाल-बाल बचे इस हमले को ‘क्रेमलिन की ओर से सीधे तौर पर माफिया-शैली का संदेश’ माना जा सकता है, जिसका मकसद जॉनसन थे – जो यूक्रेन के पक्के समर्थक हैं और कीव में एक सुरक्षा सम्मेलन से लौट रहे थे.