Plane Crash in Russia: रूस में (Russia) आज रविवार को सुबह करीब 9:23 बजे एक विमान दुर्घटनाग्रस्‍त (Russian aircraft crashed) हो गया, जिसमें 23 लोग सवार थे, जिनमें 21 पैराशूट डाइवर्स थे. यह विमान रूस के तातारस्तान क्षेत्र के मेंजेलिंस्क (Menzelinsk)में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. रूस की न्‍यूज एजेंसी तास (TASS)के मुताबिक, 23 में से 7 लोगों को बचा लिया गया है. इस विमान हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है.Also Read - MP में आरोपियों को पकड़ने गई UP पुलिस की एसयूवी की ट्रक से भिड़ंत, तीन पुलिसकर्मियों समेत चार की मौत

An aircraft carrying 23 people including 21 parachute divers crashed in Menzelinsk, Tatarstan region of Russia today. 7 of 23 people have been rescued: TASS news agency

