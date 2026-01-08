Hindi World Hindi

Russian Lawmaker Warning After Us Seizure Of Vessels Sink Some American Boats

टारपीडो से डुबो देंगे अमेरिकी जहाज, करेंगे नाक पर वार, वेनेजुएला तट पर हुई कार्रवाई के बाद रूस ने दी धमकी

Russian Warning: एलेक्सी ज़ुरावलेव ने कहा कि अमेरिका बिना किसी डर के काम कर रहा है और उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से रोका जाना चाहिए.

Russian Warning: रूसी सांसद एलेक्सी ज़ुरावलेव ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन खुले समुद्र में उन कामों को जारी रखता है जिन्हें मॉस्को गैर-कानूनी मानता है, तो उसे सैन्य रूप से सामना करना पड़ सकता है.

उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वेनेजुएला में विशेष ऑपरेशन के बाद एक तरह के बिना किसी डर के काम करने के नशे में है, उसे अब केवल नाक पर इस तरह की चोट से ही रोका जा सकता है. हमें अमेरिका जहाजों को टारपीडो से डुबो देना चाहिए.

क्या है धमकी का कारण

एलेक्सी ज़ुरावलेव ने उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी सेना की ओर से रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करने के बाद ये धमकी दी है. अमेरिका ने पहले बेला 1 के नाम से जाने जाने वाले टैंकर मैरिनेरा को जब्त कर लिया है. अमेरिकी सैन्य बलों ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर, स्कॉटलैंड के उत्तर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक अमेरिकी संघीय अदालत की ओर से जारी वारंट के तहत ये कार्रवाई की है.

क्या है वाशिंगटन और रूस का दावा



वाशिंगटन का दावा है कि मैरिनेरा जहाज वेनेजुएला और ईरान से जुड़े प्रतिबंधित तेल के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों के नेटवर्क का हिस्सा था. इस बीच, रूस में, इस ज़ब्ती को अंतरराष्ट्रीय कानून और रूसी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया गया है. रूसी अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा है कि टैंकर रूसी झंडे के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत था और रूसी और अंतरराष्ट्रीय दोनों नियमों के अनुसार काम कर रहा था.

वहां एक रूसी पनडुब्बी भी थी



मरीनेरा को जब्त करने से मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है, खासकर उन रिपोर्टों के बाद जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान एक पनडुब्बी सहित रूसी नौसैनिक संपत्ति उस इलाके में काम कर रही थी.

हालांकि क्रेमलिन ने ज़ुरावलेव की जवाबी कार्रवाई की मांग का औपचारिक रूप से समर्थन नहीं किया है, लेकिन उनकी टिप्पणियां रूसी सांसदों की कड़ी बयानबाजी के बारे में बताती हैं.