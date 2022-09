कीव: रूस की एक मिसाइल सोमवार को तड़के यूक्रेन के दक्षिण में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास गिरी. इससे रिएक्टर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन अन्य औद्योगिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए.यूक्रेन के रक्षा विभाग ने कहा, कल रात रूसी आतंकवादियों ने मायकोलाइव क्षेत्र में दक्षिण यूक्रेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने का प्रयास किया. प्लांट से 300 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल गिर गई. क्रेमलिन का परमाणु आतंकवाद जारी है. रूस पूरी दुनिया के लिए खतरा है.Also Read - रूस बढ़ा रहा दुनिया के निरंकुश देशों के साथ दोस्ती, चीन और पाकिस्तान भी इनमें शामिल, क्या है योजना?

देश के परमाणु ऊर्जा संचालक एनरगोएटम ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया.एनरगोएटम ने कहा कि सोमवार को तड़के एक मिसाइल दक्षिणी माइकोलैव क्षेत्र में एक औद्योगिक परिसर में आकर गिरी जहां पिवदेनौयूक्रेंस्क परमाणु संयंत्र स्थित है. Also Read - SCO Summit 2022: शांति के मंच से व्लादिमीर पुतिन का World War 3 का प्लान, अमेरिका को लगी मिर्ची | Watch Video

Last night russian terrorists attempted to strike the South Ukraine Nuclear Power Plant in the Mykolaiv region. A missile fell 300 meters from the plant.

kremlin’s nuclear terrorism continues.

russia is the threat to the whole world. pic.twitter.com/aWhz8yNXWp

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 19, 2022