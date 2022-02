रूस (Russian) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच अब संभावित संघर्ष के आशंका आज मंगलवार को देर रात और तेज हो गई है, जब रूसी संसद के ऊपरी सदन (Russian parliament`s upper house) ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) को देश के बाहर सैन्य बल प्रयोग की अनुमति (to use military outside the country) दे दी है. संसद की मंजूरी के बाद रूस के लिए यूक्रेन पर व्यापक आक्रमण का रास्ता साफ हो गया है. राष्‍ट्रपति पुतिन ने इस संबंध में संसद के ऊपरी सदन को एक पत्र लिखा था. रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन ने सेना (Russian Army) के देश से बाहर प्रयोग की इजाजत से एक दिन पहले यूक्रेन के विद्रोहियों वाले इलाकों की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी.Also Read - Ukraine-Russia Crisis: रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की 'बमबारी', 5 रूसी बैंकों पर पाबंदी लगाएगा ब्र‍िटेन

इससे पहले, पश्चिमी देशों के नेताओं ने कहा था कि रूस के सैनिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पहुंच गए हैं. वहीं, अमेरिका ने रूस के इस कदम को आक्रमण बताया है. Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह से हो सकती है प्रभावित?

President Vladimir Putin asks upper house to approve the use of Russian army outside Russia: AFP quotes (Russia’s) Deputy Defence Minister — ANI (@ANI) February 22, 2022

Also Read - रूस ने यूक्रेन के दो राज्यों को दी अलग देश की मान्यता, अमेरिका ने लगाए सख्त प्रतिबंध

व्हाइट हाउस ने यूक्रेन को लेकर रूस के कदम को आक्रमण करार दिया

व्हाइट हाउस ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की तैनाती का जिक्र करते हुए रूस के इस कदम को अब ‘आक्रमण’ करार दिया है. अमेरिका यूक्रेन संकट के प्रारंभ में इस शब्द का इस्तेमाल करने से हिचकिचाता रहा है. वहीं, राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इस कदम के परिणामस्वरूप अमेरिका रूस पर कड़ी पाबंदियां लगाएगा.

रूसी सैनिक विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में घुसे

इससे पहले दिन में कई पश्चिमी देशों के नेताओं ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों की स्वतंत्रता को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद रूसी सैनिक इन इलाकों में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने संकेत दिया कि यह यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण के समान नहीं है. हालांकि, व्हाइट हाउस ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं. प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा, ‘हमारा मानना है कि यह आक्रमण की शुरुआत है. यूक्रेन पर रूस से नए आक्रमण की शुरुआत.’ अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि व्हाइट हाउस ने जमीनी स्थिति को देखते हुए रूस की कार्रवाई को ‘आक्रमण’ कहना शुरू किया है. (इनपुट: भाषा)