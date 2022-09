कीव/ मास्रूको: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बुधवार को यूक्रेन से लड़ने के लिए अतिरिक्त सैन्य लामबंदी की घोषणा की है. साथ पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दी है. यूक्रेनी सेना से संघर्ष के पुतिन ने कहा, अगर रूस की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा किया गया तो मॉस्को जबावी प्रतिक्रिया स्वरूप हर संभव कदम उठाएगा.Also Read - Russia-Ukraine War: पुतिन ने आंशिक लामबंदी का किया ऐलान, पश्चिमी देशों को फिर चेताया, हदें पार ना करें

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस घोषणा के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 300,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी. रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का कहना है कि रूस 300,000 सैनिकों को जुटाएगा.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों ने सीमा पार कर ली है. पश्चिम रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने का आह्वान कर रहा है. हमवतनों को अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए रूस का समर्थन जारी रहेगा . विशेष ऑपरेशन का लक्ष्य अपरिवर्तित है – एलपीआर पूरी तरह से मुक्त, डीपीआर आंशिक रूप से है.

