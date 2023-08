Chandrayaan3: रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी बधाई, कहा- सफल लैंडिंग पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें

Chandrayaan3: विश्व नेताओं ने चंद्रमा पर चंद्रयान-3 (Chandrayaan3) की सफल सॉफ्ट-लैंडिंग (soft landing) पर अज बुधवार को भारत को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक घटना वैज्ञानिक-तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन (Russian President Putin) ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसकी प्रभावशाली प्रगति को दर्शाती है.

क्रेमलिन की प्रेस सेवा ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव के पास भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है.

पुतिन ने अपने संदेश में कहा, “कृपया दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें. यह बाहरी अंतरिक्ष की खोज में एक लंबी प्रगति है और निश्चित रूप से, भारत द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग में की गई प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है.