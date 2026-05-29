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अमर होने की सनक या साइंस का कमाल? पुतिन ने जवान बने रहने के लिए झोंक दिए 2 लाख करोड़ रुपये, प्लान सुन चकरा जाएगा सिर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र इस समय 73 साल है. वो अपनी फिटनेस और हेल्थ रूटीन को लेकर चर्चा में रहते हैं. कभी घुड़सवारी, कभी आइस हॉकी और कभी बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आती रही हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 29, 2026, 10:37 PM IST
अमर होने की सनक या साइंस का कमाल? पुतिन ने जवान बने रहने के लिए झोंक दिए 2 लाख करोड़ रुपये, प्लान सुन चकरा जाएगा सिर
व्लादिमीर पुतिन अपनी फिटनेस के लिए चर्चा में बने रहते हैं. (AI जेनरेटेड)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की राजनीतिक इमेज जितनी अनुशासित और ताकतवर नेता की है. उनकी पर्सनल लाइफ में उनते ही ज्यादा सीक्रेट हैं. रूस के राष्ट्रपति कभी अपने फिट बॉडी, अनुशासन, वर्क आउट, स्वीमिंग के लिए चर्चा में रहते हैं. कभी युद्ध या राजनीतिक बयानों को लेकर वो मीडिया में हेडलाइन बनते हैं. लेकिन, इस बार पुतिन के चर्चा में होने की वजह युद्ध या राजनीति नहीं, बल्कि अमर होने की उनकी कथित कोशिश है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने उम्र को बढ़ने से रोकने और इंसानी जिंदगी लंबी करने के लिए करीब 26 अरब डॉलर यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस मिशन में जीन थेरेपी, लैब में बॉडी पार्ट्स तैयार करना, मिनी पिग्स के अंदर इंसानी अंग उगाना और बेहद ठंडे तापमान वाली क्रायोथेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है.

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रूस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है ये प्रोजेक्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेडिकल रिसर्च नहीं है. ये रूस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है. व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से एंटी-एजिंग और लंबी उम्र से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं. पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बातचीत में पुतिन यह कहते सुनाई दिए थे कि भविष्य में इंसान अंग बदलकर लगभग अमर हो सकता है. उस समय इसे सामान्य बातचीत माना गया था. अब सामने आई रिपोर्ट्स ने इस चर्चा को गंभीर बना दिया है.

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क्या है रूस का एंटी एजिंग प्लान?
रूस की सरकार ने 2024 में ‘New Health Preservation Technologies’ नाम से एक प्लान शुरू किया था. ऐसा दावा है कि इसे प्लान से 2030 तक करीब 1.75 लाख लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी. इस प्लान के तहते वैज्ञानिकों को खासतौर पर ऐसी जीन थेरेपी डेवलप करने का काम दिया गया है, जो शरीर की कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सके.

पुतिन की बेटी कर रही मिशन को लीड
इस मिशन को पुतिन की बेटी मारिया वोरोन्त्सोवा और रूसी वैज्ञानिक मिखाइल कोवालचुक लीड कर रहे हैं. कोवालचुक पहले भी इंसानी शरीर की मरम्मत और लंबी उम्र को लेकर बयान दे चुके हैं.

मिनी पिग्स पर हो रहा मानव अंग बनाने का रिसर्च
इस प्रोजेक्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है-मिनी पिग्स. यानी इसमें एक खास नस्ल के छोटे सूअरों पर रिसर्च किया जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सूअरों के शरीर में इंसानी अंग उगाए जा सकते हैं. इन्हें भविष्य में ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस टेक्नीक को Xenotransplantation कहा जाता है. इसके जरिए रूस के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि वे भविष्य में इंसानी अंगों की कमी की समस्या को खत्म कर सकते हैं.

‘बायोप्रिंटिंग’ पर भी तेजी से हो रहा काम
रूस में ‘बायोप्रिंटिंग’ पर भी तेजी से काम हो रहा है. इसमें 3D प्रिंटर की मदद से लाइफ टिश्यू और अंग तैयार किए जाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी वैज्ञानिक ह्यूमन कार्टिलेज और चूहे की थायरॉयड ग्लैंड जैसी चीजें प्रिंट करने में सफलता का दावा कर चुके हैं. दशक के अंत तक इंसानी अंगों को लैब में तैयार किए जाने का लक्ष्य भी तय किया गया है.

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सवालों के घेरे में है ये प्रोजेक्ट
हालांकि, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. कई वैज्ञानिकों का कहना है कि रूस की इन उपलब्धियों पर इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च मौजूद नहीं है. कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन के करीबी वैज्ञानिक सरकार को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा बड़े दावे कर रहे हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के वैज्ञानिक समुदाय की अंतरराष्ट्रीय पहुंच भी काफी सीमित हो गई है. इससे इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल हो गई है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
रूस में बायोप्रिंटिंग रिसर्च के बड़े वैज्ञानिकों में शामिल अलेक्जेंडर ओस्त्रोव्स्की ने कहा, “अगर कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि उनके रिसर्च से सही नतीजे नहीं मिल रहे हैं. उनके दावों को फिलहाल महत्वाकांक्षा या सपने की तरह ही देखा जाना चाहिए.” बता दें कि यूक्रेन पर रूस के युद्ध के बाद ओस्त्रोव्स्की रूस छोड़ चुके हैं और अपनी कंपनी बेच चुके हैं. उनकी कंपनी अब कथित तौर पर सरकार के साथ काम कर रही है.

रूस का रिसर्च कितना कारगर?
दुनिया भर में एंटी-एजिंग रिसर्च जरूर तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अमरता अब भी विज्ञान और कल्पना के बीच झूलता हुआ सपना ही मानी जाती है. फिर भी रूस का यह 26 अरब डॉलर का मिशन दुनिया को यह जरूर दिखा रहा है कि आने वाले समय में लंबी जिंदगी सिर्फ मेडिकल रिसर्च का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और ताकत का नया मैदान भी बन सकता है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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