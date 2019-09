व्लादिवोस्तोक: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ‘ग्रेट पैट्रिअटिक वार’ में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2020 में मॉस्को में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया. पुतिन ने मोदी के साथ अपनी वार्ता के दौरान उनसे कहा कि हम ‘ग्रेट पैट्रिअटिक वार’ में विजय, नाजीवाद पर विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगले साल मई में होने वाले समारोह में आपके शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं.

Foreign Secretary, Vijay Gokhale: PM Modi has accepted President Putin’s invitation to attend 75th anniversary of the victory of Russian federation & erstwhile Soviet Union in World War-2, next May in Moscow. pic.twitter.com/5OK7KDaajS

