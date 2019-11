ब्रासीलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यहां हुई एक ‘शानदार बैठक’ में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. इसके अलावा पुतिन ने मोदी को अगले वर्ष मई में रूस में होने वाले विजय दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया.

Ministry of External Affairs (MEA): Russian President Vladimir Putin reiterated the invitation to Prime Minister Narendra Modi to visit Moscow to participate in the Victory Day celebrations next year, which PM gladly accepted. https://t.co/4DXjCsGL1K

मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील में हैं. मोदी ने इस शिखर सम्मेलन से इतर बुधवार को पुतिन के साथ यह मुलाकात की और भारत-रूस संबंधों की व्यापक समीक्षा की. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद निरोधक सहयोग के लिए तंत्र बनाना है. ब्रिक्स विश्व की पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक शानदार बैठक हुई. हमने अपनी बैठक के दौरान भारत-रूस संबंधों पर विस्तृत चर्चा की. भारत और रूस व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग कर रहे हैं. हमारे देश के लोगों को नजदीकी द्विपक्षीय संबंधों से लाभ होगा. उन्होंने इस बैठक के दौरान कहा कि ‘लगातार बैठकों ने हमारे संबंधों को मजबूत किया है.’ दोनों नेताओं के बीच इस साल यह चौथी मुलाकात है.

Had an excellent meeting with President Putin. During our talks, we reviewed the full range of India-Russia relations. India and Russia are cooperating extensively in areas such as trade, security and culture. The people of our nations will benefit due to close bilateral ties. pic.twitter.com/2AuJ5bl8Uj

— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2019