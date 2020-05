मास्‍को: रूस ने कोरोनावायरस से संबंधित सभी प्रतिबंधों को कम करने का जिस दिन से फैसला किया, उसी दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक प्रवक्ता व बेहद करीबी दिमित्री पेसकोव इस घातक वायरस के टेस्‍ट में पॉजिटिव निकले हैं. उन्‍हें एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - PM Narendra Modi Speech Live: 10 बातों में जानें मोदी ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा

राष्ट्रपति पुतिन के प्रमुख सहयोगी पेसकोव को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुतिन के प्रवक्ता के अचानक अस्पताल में भर्ती होने से उनकी स्थिति की गंभीरता पर चिंता जताई जा रही है. Also Read - महाराष्‍ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी, इन बातों का रखना होगा खयाल

बता दें कि सोमवार को पुतिन ने कहा कि उन्होंने मंगलवार से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी लॉडॉउन खत्‍म करने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और जहां संभव हो वहां प्रतिबंधों को कम करने के लिए क्षेत्रीय प्रमुखों को बुलाया था. Also Read - भारतीय रेलवे ने भरी हुंकार, बोली- ना आपातकाल में रुकी थी, ना युद्धकाल में थमी हूँ

Russian President Vladimir Putin’s spokesman, Dmitry Peskov (in file pic), has been hospitalized with the #coronavirus: The Associated Press pic.twitter.com/3K2xDqMlFV

— ANI (@ANI) May 12, 2020