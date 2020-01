मास्को: राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन द्वारा कई संवैधानिक सुधारों का ऐलान किये जाने के बाद रूस में सरकार ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बुधवार को इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री दमित्रि मेदवेदेव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इन संवैधानिक संशोधनों का मकसद ऐसा पद तैयार करना है जिससे राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पुतिन रूस में महत्वपूर्ण पद पर बने रह सकते हैं.

Russian Prime Minister Dmitry Medvedev submitted his resignation to President Vladimir Putin, hours after the leader’s state of the nation address on the need for reforms to the Cabinet and constitution.The Associated Press pic.twitter.com/NhS4MNw5sw

