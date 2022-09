मध्य रूस स्थित एक स्कूल में आज सुबह एक बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए. रूस की जांच समिति ने ऑनलाइन जारी एक बयान में बताया कि उदमुर्तिया की राजधानी इझेवस्क के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में दो सुरक्षाकर्मियों, दो शिक्षकों और पांच छात्रों की मौत हो गई. उदमुर्तिया के गवर्नर अलेक्जांद्र ब्रेचालोव ने एक वीडियो जारी करके बताया कि अज्ञात बंदूकधारी ने स्वयं को भी गोली मार ली.Also Read - World Hindi: यूक्रेन में ड्रोन हमला, परमाणु हमले की स्थिति में अमेरिका ने दी निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी

