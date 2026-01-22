  • Hindi
रेत पर बर्फ की चादर! सहारा रेगिस्तान में क्यों हुआ चौंकाने वाला हिमपात, जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी

दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में अचानक बर्फ गिरना दुर्लभ घटना है. ठंडी हवाओं, नमी और बदलते मौसम पैटर्न ने रेत को सफेद बना दिया.

Sahara Desert Snowfall Reason: सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते ही आंखों के सामने तपती रेत, झुलसाती धूप और सूखी हवाओं की तस्वीर उभरती है. लेकिन हाल ही में तस्वीर बिल्कुल बदल गई, जब सहारा के कुछ हिस्सों में रेत की जगह बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी. करीब 17 जनवरी 2026 को उत्तरी अल्जीरिया के ऐन सेफ्रा (Ain Sefra) इलाके में यह दुर्लभ नजारा देखने को मिला. ऐन सेफ्रा को सहारा का ‘गेटवे’ भी कहा जाता है. यहां के लोगों ने पहली बार सुनहरी रेत के टीलों पर जमी बर्फ देखी. स्थानीय निवासियों की तरफ से शेयर की गई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए.

सहारा में बर्फ क्यों गिरी?

इस असामान्य घटना की सबसे बड़ी वजह थी यूरोप और भूमध्यसागर क्षेत्र से दक्षिण की ओर बढ़ी बेहद ठंडी हवाएं. सर्दियों के मौसम में कभी-कभी शक्तिशाली ठंडी वायुराशियां उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच जाती हैं. जनवरी के मध्य में भी ऐसा ही हुआ, जिससे उत्तरी अल्जीरिया में तापमान शून्य डिग्री के आसपास पहुंच गया. इसी दौरान अटलांटिक महासागर और भूमध्यसागर से नमी भरी हवाएं भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर गईं. जब ये नम हवाएं ठंडी हवा से टकराईं, तो वातावरण में बर्फ बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गईं.

रेगिस्तान में बर्फ कैसे संभव है?

यह धारणा गलत है कि सहारा हमेशा गर्म रहता है. सर्दियों में यहां की रातें बेहद ठंडी हो सकती हैं, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। बर्फबारी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं कम तापमान और नमी. सहारा में नमी कम जरूर है, लेकिन पूरी तरह अनुपस्थित नहीं. एटलस पर्वत इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं. जब नमी भरी हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो वे तेजी से ठंडी हो जाती हैं. इससे जलवाष्प बर्फ के कणों में बदल जाती है और तापमान अनुकूल होने पर बर्फ गिरती है.
क्या यह जलवायु परिवर्तन का असर है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक घटना को सीधे जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता. हालांकि, आर्कटिक क्षेत्र के गर्म होने से जेट स्ट्रीम के पैटर्न बदल रहे हैं, जिससे असामान्य मौसम घटनाएं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं. यही कारण है कि सहारा में बर्फ या अरब देशों में हिमपात जैसी घटनाएं अब पहले की तुलना में थोड़ी अधिक दिखाई देने लगी हैं.

सऊदी अरब में भी दिखा ऐसा नजारा

इसी तरह का दृश्य सऊदी अरब के तबूक प्रांत और जाबल अल-लॉज जैसे इलाकों में भी देखने को मिला. दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में यहां पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरी. बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चलते ऊंटों के दृश्य दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गए. ये घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि पृथ्वी का मौसम तंत्र कितना संवेदनशील और बदलता हुआ है, यहां तक कि उन जगहों पर भी, जहां इसकी कल्पना करना मुश्किल होता है.

