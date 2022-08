‘हैरी पॉर्टर’ (Harry Potter) सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग (JK Rowling) को ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie Health Update) पर हुए हमले की निंदा करने के लिए जान से मारने का धमकी मिली है. बता दें कि सलमान रुश्दी को ‘द सैटेनिक वर्सेज’ की रचना करने के बाद वर्षों तक इस्लामी चरमपंथियों से मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा. उन्हें न्यूजर्सी के रहने वाले हादी मतार (24) नाम के युवक ने पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को चाकू मार दिया.Also Read - लेखक सलमान रुश्दी के स्वास्थ्य में सुधार, वेंटिलेटर से हटाए गए; कर रहे बातचीत

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022