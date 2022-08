Salman Rushdie Health Update: ईरान की सरकार के एक अधिकारी ने लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie) पर हुए हमले में तेहरान का हाथ होने की बात से इनकार कर दिया. रुश्दी पर शुक्रवार को हुए हमले के बाद ईरान की ओर से जारी यह पहला सार्वजनिक बयान है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि अमेरिका में सलमान रुश्दी पर हुए हमले को लेकर उनके तथा उनके समर्थकों के अलावा किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.’ बता दें कि रुश्दी (75) पर न्यूयॉर्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान न्यूजर्सी के 24 वर्षीय युवक ने चाकू से हमला कर दिया था.Also Read - सलमान रुश्दी पर हुए हमले की निंदा करने पर 'हैरी पॉटर' की लेखिका जेके रोलिंग को जान से मारने की धमकी

अमेरिकी अधिकारियों ने इसे 'लक्षित, बिना किसी उकसावे के और एक साजिश के तहत किया गया' हमला बताया है. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिेकन ने दावा किया था कि ईरान के सरकारी संस्थानों ने भारतीय मूल के लेखक के खिलाफ काफी समय तक हिंसा भड़काई और सरकारी मीडिया ने भी हाल ही में उन पर हुए हमले की निंदा नहीं की.

बता दें कि भारत में जन्मे ब्रीटन के नॉवल 'द सैटेनिक वर्सेज' के कारण 1980 के दशक में ईरान से जान से मारने की धमकी मिली थी. 1980 के दशक में सम्मानित लेखक के खिलाफ जारी मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरान की आलोचना हो रही है. ईरानी नेता अयातुल्ला खुमैनी ने एक धार्मिक फरमान या फतवा जारी किया था, जिसमें रुश्दी को 30 साल से अधिक समय पहले 1988 में प्रकाशित 'द सैटेनिक वर्सेज' के कारण मौत की सजा सुनाई गई थी. खुमैनी ने रुश्दी पर अपने उपन्यास में इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया.

‘हैरी पॉर्टर’ (Harry Potter) सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग (JK Rowling) को ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie Health Update) पर हुए हमले की निंदा करने के लिए जान से मारने का धमकी मिली है. बता दें कि सलमान रुश्दी को ‘द सैटेनिक वर्सेज’ की रचना करने के बाद वर्षों तक इस्लामी चरमपंथियों से मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा. उन्हें न्यूजर्सी के रहने वाले हादी मतार (24) नाम के युवक ने पश्चिमी न्यूयॉर्क राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को चाकू मार दिया.

