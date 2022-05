Iraq Sandstorm: इराक में हाल ही में एक बार फिर से आए रेतीले तूफान के बीच अद्भुत नजारा दिखा, जिसमें देश के कई शहर नारंगी रंग में दिखे. इस रेत से भरी तेज आंधी की वजह से स्कूलों-कॉलेजों और कार्यालयों को बंद कर दिया गया है जबकि बगदाद हवाई अड्डे पर उड़ानें भी निलंबित कर दी गई हैं. सोमवार को देश को एक रेतीले तूफान ने फिर से अपनी चपेट में ले लिया. इस रेतीले तूफान से कम से कम 4,000 लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल भेजा और देश भर में हवाई अड्डों, स्कूलों और सार्वजनिक कार्यालयों को बंद कर दिया गया है.Also Read - आपको भी अगर पसंद है वाटर स्लाइड...तो रहें सतर्क, इस वीडियो में देखें क्या हुआ लोगों के साथ

आठवीं बार आई है ये धूल भरी आंधी Also Read - तेजी से बढ़ रहा है भीषण चक्रवाती तूफान असानी, समुद्र की लहरों में बढ़ी हलचल, 10 उड़ानें रद, IMD ने दी चेतावनी, देखें वीडियो

अप्रैल के मध्य से इराक में आने वाली आठवीं धूल भरी आंधी है, जो मिट्टी के क्षरण, तीव्र सूखे और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कम वर्षा से प्रभावित होने की वजह से आती है. बता दें कि इससे महीने की शुरुआत में पिछले तूफान की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 5,000 से अधिक अन्य लोगों को सांस की समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. Also Read - हाय ओ रब्बा! ये पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को क्या हो गया, खुद को गधा क्यों बता दिया, देखें वायरल वीडियो

एएफपी के संवाददाताओं ने कहा कि सोमवार को धूल के घने बादल ने राजधानी बगदाद को नारंगी रंग की चमक से ढक दिया और दक्षिण में नजफ के शिया तीर्थ शहर और उत्तरी कुर्द स्वायत्त क्षेत्र में सुलेमानियाह सहित कई अन्य शहरों को कवर कर लिया.

पीली और नारंगी रेत से दिखा अद्भुत नजारा

पीली और नारंगी रेत से ढकी इमारत की छतों, कारों और यहां तक ​​कि घरों में भी घुस गई. राजधानी बगदाद सहित इराक के 18 प्रांतों में से सात में अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया. लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों की सहायता के लिए खुली रहीं, जिनमें बुजुर्ग और पुरानी सांस की बीमारियों और हृदय रोगों से पीड़ित लोग शामिल हैं.

Sandstorms across the Middle East have delayed flights, closed schools and hospitalised thousands — a phenomenon experts say could worsen as climate change warps regional weather patterns https://t.co/Zmy8IYR8ib pic.twitter.com/wHJM19mALA

— AFP News Agency (@AFP) May 17, 2022