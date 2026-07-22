अनोखी खोज जिससे बदल गई विज्ञान की सोच, वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के पास मिले 128 नए चंद्रमा

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये छोटे-छोटे चंद्रमा अरबों साल पहले हुई किसी बड़ी टक्कर के बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं. मालूम हो कि नए चंद्रमाओं की खोज एक दिन में नहीं हुई. वैज्ञानिकों ने 2019 से 2021 के बीच कई बार शनि ग्रह के आसपास की तस्वीरें लीं.

Written by: Ikramuddin
Published: July 22, 2026, 10:22 PM IST
अनोखी खोज जिससे बदल गई विज्ञान की सोच, वैज्ञानिकों को शनि ग्रह के पास मिले 128 नए चंद्रमा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अंतरिक्ष की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने वैज्ञानिकों को भी उत्सुकता से भर दिया है. दरअसल वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के आसपास 128 नए चंद्रमा खोजे हैं. इसके साथ ही शनि सौरमंडल का सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये छोटे-छोटे चंद्रमा अरबों साल पहले हुई किसी बड़ी टक्कर के बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं. मालूम हो कि नए चंद्रमाओं की खोज एक दिन में नहीं हुई. वैज्ञानिकों ने 2019 से 2021 के बीच कई बार शनि ग्रह के आसपास की तस्वीरें लीं. बाद में इन तस्वीरों को जोड़कर देखा गया, तब बहुत हल्के और छोटे खगोलीय पिंड नजर आए. इसके बाद साल 2023 में फिर से उसी इलाके का अध्ययन किया गया और आखिरकार 128 नए चंद्रमाओं की पुष्टि हो गई.

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इतने छोटे कि पहले दिखाई ही नहीं दिए

ये नए चंद्रमा आकार में काफी छोटे हैं. सामान्य दूरबीन से इन्हें देख पाना आसान नहीं था. वैज्ञानिकों ने कई तस्वीरों को एक साथ जोड़ने की तकनीक अपनाई, जिससे इनकी हल्की रोशनी साफ दिखाई दी. इसी वजह से इतने सालों तक ये चंद्रमा छिपे रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चंद्रमा शुरुआत से शनि के नहीं थे. अरबों साल पहले शनि के गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें अपनी तरफ खींच लिया होगा. बाद में किसी बड़े टकराव या धूमकेतु की टक्कर से ये कई छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गए. आज वही टुकड़े अलग-अलग चंद्रमाओं के रूप में शनि के चारों ओर घूम रहे हैं.

दस करोड़ साल पहले हुई बड़ी टक्कर

शोधकर्ताओं का कहना है कि करीब 10 करोड़ साल पहले शनि के आसपास किसी बड़ी टक्कर की घटना हुई होगी. अंतरिक्ष के हिसाब से यह समय बहुत पुराना नहीं माना जाता. अगर यह टक्कर इससे भी पहले हुई होती, तो इन छोटे टुकड़ों का अस्तित्व शायद आज तक नहीं बचता. पहले सबसे ज्यादा चंद्रमाओं की दौड़ में बृहस्पति और शनि के बीच मुकाबला था. लेकिन 128 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद शनि ने बड़ी बढ़त बना ली है. वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल बृहस्पति के लिए इस रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान नहीं होगा.

वैज्ञानिकों को क्या फायदा होगा?

इन चंद्रमाओं का अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिलेगी कि सौरमंडल के शुरुआती दिनों में ग्रह कैसे बने, बड़े टकराव कैसे हुए और समय के साथ ग्रहों के आसपास मौजूद चंद्रमाओं की संख्या कैसे बदलती गई. यानी यह खोज सिर्फ शनि तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सौरमंडल के इतिहास को समझने में अहम साबित हो सकती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में अभी भी कई ऐसे छोटे चंद्रमा और खगोलीय पिंड छिपे हो सकते हैं, जिन्हें आधुनिक तकनीक की मदद से आने वाले समय में खोजा जा सकता है. इसलिए अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसे बड़े खुलासे आगे भी देखने को मिल सकते हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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