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सहनशीलता की भी एक सीमा है...सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेंगे खाड़ी देश!

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि उनके देश और अन्य खाड़ी देशों की सहनशीलता की भी एक सीमा है. ये पहली बार है जब सऊदी अरब ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

Published date india.com Published: March 19, 2026 1:57 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद)
(सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद)

America-Iran War: अमेरिका के साथ जारी युद्ध में ईरान ने खाड़ी देशों को भी निशाना बनया है. ईरान ने सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देशों पर भी हमले किए हैं. खाड़ी देशों ने अब तक ईरानी हमलों से खुद का बचाव ही किया है और जवाबी कार्रवाई नहीं की है. लेकिन, अब देशों के सब्र का बांध टूट रहा है. ईरान द्वारा ऊर्जा सुविधाओं पर किए जा रहे लगातार हमलों के बीच, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने तेहरान को चेतावनी दी है.

सऊदी के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि उनके देश और अन्य खाड़ी देशों की सहनशीलता की भी एक सीमा है. उन्होंने आगे कहा कि ये हमले ‘ब्लैकमेल करने की एक खुली कोशिश’ हैं. नाराजगी जताते हुए सऊदी अरब ने यह भी कहा कि ईरान तुरंत अपनी रणनीति पर फिर से विचार करे. प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि सऊदी अरब तथा अन्य पड़ोसी देशों के पास भी क्षमताएं और साधन हैं. अगर वे चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्यों भड़का है सऊदी अरब?

सऊदी अरब का राजधानी रियाद में क्षेत्रीय और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी. लेकिन, इस बैठक से पहले ही ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं. सऊदी अरब ने कहा है कि चार बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया. ये मिसाइलें रियाद की ओर दागी गई थीं.

अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, अल सऊद ने कहा कि यह स्पष्ट था कि आज का हमला जान-बूझकर इस बैठक के समय ही किया गया था, ताकि वहां मौजूद लोगों को डराया जा सके और यह संदेश दिया जा सके कि ईरान रुकने वाला नहीं है.

ये पहली बार है जब सऊदी अरब ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अल सऊद ने ईरान पर अपने पड़ोसियों के खिलाफ जान-बूझकर शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि ईरान ये कार्रवाई सीधे तौर पर खुद और विभिन्न क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से कर रहा है.

ईरान का क्या कहना है?

ईरान की तरफ से सऊदी अरब के हालिया आरोपों और चेतावनी का जवाब नहीं दिया गया है. हालांकि, इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ये कह चुके हैं कि हमले केवल उन जगहों पर किए जा रहे हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं या जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी है. ईरान ने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना को अपने देश से निकालने और यूएस के सभी बेस हटाने का आग्रह भी किया है. ईरान ने कहा है कि जब तक उसके आस-पास अमेरिकी सेना की मौजूदगी रहेगी तब तक ये हमले रुकने वाले नहीं हैं.

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क्या जंग में उतर सकता है सऊदी अरब?

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा चुका है कि सऊदी अरब इस लड़ाई में अमेरिका के समर्थन में है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नियमित रूप से बात कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि प्रिंस सलमान ने ट्रंप से ईरान पर लगातार कड़े हमले जारी रखने का आग्रह किया है. हालांकि, इस बात की कम संभावना जताई गई है कि सऊदी जंग में सीधे उतरेगा.

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Shivendra Rai

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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