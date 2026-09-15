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हूती के हमलों से साउदी अरब ने नागरिकों को किया सावधान- 6 शहरों जारी किया अलर्ट, लोगों से महफूज जगह पर जाने की अपील

हूती ने सोमवार को ही साउदी अरब के कई ठिकानों पर बेलेस्टिक मिसाइल से हमले किए थे. आज भी साउदी अरब को ऐसे हमलों की चेतावनी मिली तो उसने अपने नागरिकों की सुरक्षित स्थान पर चले जाने की अपील की.

Written by: Arun Kumar
Published: September 15, 2026, 1:07 PM IST
Jeddah by Unsplash
जेद्दाह शहर की तस्वीर (2023 की तस्वीर @unsplash.com)

साउदी अरब पर हूती द्वारा हो रहे हमलों के बीच देश के अर्ली वॉर्निंग प्लेटफॉर्म ने मंगलवार को जेद्दाह समेत 5 बड़े शहरों को अलर्ट जारी किया है. सरकार की ओर से इन शहरों पर संभावित खतरे की बात कही गई है और नागरिकों से अपील की है कि वे खतरा टल जाने तक अपने आसपास मौजूद सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं. लोग घरों में रहें और खिड़कियों और दरवाजों, खुले क्षेत्रों, बालकनियों और छतों से दूरी बनाए रखने को कहा है और इस दौरान घर के अंदरुनी कमरों में रहें.

इन शहरों में जेद्दाह के अलावा ताइफ गवर्नेट, आबा, जाजान प्रांत, अल-उला गवर्नरेट और यानबू में भी यह अलर्ट जारी किया गया है. सऊदी सिविल डिफेंस ने X पर पोस्ट करके लोगों को सलाह दी है कि वे अगले आदेश तक इस अपील और अलर्ट का पालन करें. सिविल डिफेंस ने लोगों से इस दौरान शांत रहने की भी अपील की है.

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इतना ही नहीं इस एजेंसी ने लोगों से भीड़ में जमा होने और खतरनाक क्षेत्रों से बचने और इस स्थिति में तस्वीरें नहीं लेने की अपील भी की है. साउदी अरब के जो लोग सड़कों पर यात्राओं में फंसे हुए हैं उन वाहन चालकों को भी चेतावनी जारी की गई है कि वे पुलों और ऊंची इमारतों से दूर किनारे पर रुकने की सलाह दी है.

लोगों से यह भी अपील की गई है कि जो कोई भी खतरा देखे, उसे मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत क्षेत्रों में 911 तथा साम्राज्य के अन्य हिस्सों में 998 पर कॉल करने का निर्देश दिया है. हालांकि बाद में साउदी सिविल डिफेंस ने बाद में घोषणा की यह खतरा टल गया है. हालांकि प्राधिकरण ने नागरिकों से सिविल डिफेंस के निर्देशों का पालन जारी रखने, जमावड़ों से बचने और फिल्मांकन से परहेज करने का आग्रह किया है.

बता दें इससे पहले सोमवार को हूती के हमलों में साउदी के 13 नागरिक घायल हो गए थे. एक्स पर एक बयान में गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि 14 सितंबर के हमलों में 13 नागरिक घायल हुए, जिनकी चोटें मामूली से मध्यम स्तर की थीं. सात आवासीय घर और दो वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए. अल-मलिकी ने कहा कि संयुक्त बल कमान आगे के हमलों को रोकने और सऊदी अरब की संप्रभुता, नागरिक वस्तुओं तथा नागरिकों की रक्षा के लिए आवश्यक परिचालन उपाय करेगी.

ये अलर्ट उस दिन के एक दिन बाद आए जब यमन में वैधता बहाली गठबंधन ने कहा कि हूती बलों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग कर खमिस मुशैत, अब्हा और ताइफ में नागरिक वस्तुओं पर हमला किया.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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