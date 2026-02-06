  • Hindi
इस मुस्लिम देश में बस अमीर छलका सकते हैं जाम, एक और शर्त है

Saudi Arabia Alcohol Rule: सऊदी अरब ने 73 साल के बैन के बाद अमीर विदेशी निवासियों को शराब खरीदने की इजाजत देना शुरू कर दिया है.

(photo credit AI, for representation only)

Saudi Arabia Alcohol Rule: ज्यादातर मुस्लिम देश शराब पर प्रतिबंध लगाते हैं. सिर्फ तुर्की, मिस्र, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों में शराब आम है. अब सऊदी अरब भी इस राह पर चल पड़ा है. सऊदी अरब ने शराब पर 73 साल के बैन के बादएक बहुत बड़ा बदलाव किया है. बीबीसी एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमीर विदेशी निवासियों को शराब खरीदने की इजाजत देना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि यह छूट आखिरकार टूरिस्टों को भी दी जाएगी.

कहां बिकेगी ये शराब

रियाद का डिप्लोमैटिक क्वार्टर बाकी राजधानी शहर से अलग रहा है. यहां दूतावासों और आलीशान घरों का एक अमीर इलाका है. यहीं अमीर गैर-मुस्लिम विदेशियों को शराब की कंट्रोल्ड बिक्री की जा रही है.

कब बैन हुई थी सऊदी में शराब

इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों का घर, सऊदी अरब ने 1952 में शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया था. लेकिन अब यह देश अपनी छवि में बदलाव करने की कोशिश कर रहा है.

क्राउन प्रिंस के साहसी प्रयोग

सऊदी अरब के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमानके नेतृत्व में, किंगडम ने सिनेमाघर खोले हैं, बड़े म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किए हैं, महिलाओं के ड्राइविंग पर लगा बैन हटाया है. साथ ही धार्मिक पुलिस की शक्तियों को कम किया है. लेकिन कानूनी शराब की बिक्री अब तक का सबसे साहसी प्रयोग है.

सऊदी में शराब की पहली दुकान

शराब की दुकान सबसे पहले जनवरी 2024 में रियाद में खुली थी, लेकिन शुरू में एंट्री सिर्फ गैर-मुस्लिम डिप्लोमेट्स तक ही सीमित थी. 2025 के आखिर में लागू किए गए नए नियमों के तहत, अमीर, गैर-मुस्लिम विदेशी निवासी अब बीयर, वाइन और स्पिरिट खरीदने के लिए वहां जा सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अधिकारी दो और शराब की दुकानें खोलने की भी योजना बना रहे हैं. एक लाल सागर तट पर जेद्दा में, और दूसरी धहरान में, जहां सरकारी तेल कंपनी अरामको का हेडक्वार्टर है. उम्मीद है कि दोनों दुकानों में शराब खरीदने वालों पर वही पाबंदियां होंगी आपको या तो अमीर, विदेशी निवासी या डिप्लोमैट होना होगा.

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

