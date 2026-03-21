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तेल की धार ने बांट दी दुनिया... होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कितने देश अमेरिका के साथ? कितने ईरान के पक्ष में
US Allies Strait of Hormuz: अब होर्मुज में अमेरिका इजरायल अकेले नहीं हैं, उनके साथ डेनमार्क, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और रोमानिया खड़े हैं.
US Allies Strait of Hormuz: अमेरिका USS Boxer समेत तीन युद्धपोत ईरान की ओर भेज रहा है, जिसमें हजारों मरीन सवार हैं. यानी ईरान के साथ जंग लंबी चलने वाली है और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने पर है. हालांकि यूरोप के कई देशों ने होर्मुज पर अमेरिका का साथ देने से इनकार किया लेकिन कुछ देश अमेरिका के साथ आ चुके हैं. आइये जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कौन से देश अमेरिका के साथ हैं और इसे जल्द खोलना क्यों जरूरी है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर निर्भर देश
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान जैसे देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने वाली सप्लाई पर काफी तक निर्भर हैं. यहां से ईरान के अलावा सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन से आने वाला दुनिया का 20 फीसदी तेल गुजरता है.
कौन से देश अमेरिका के साथ खड़े
डेनमार्क, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और रोमानिया अमेरिका के साथ होर्मुज मिशन पर साथ हैं. ब्रिटेन और फिनलैंड भी कम से कम होर्मुज के लिए तो अमेरिका की मदद कर ही सकते हैं.
कितने देश ईरान के साथ
रूस, चीन और पाकिस्तान को अब तक इस युद्ध में ईरान के पक्ष में माना जा रहा है. हालांकि पाकिस्तान अमेरिका का भी पिछलग्गू देश है.
कितने देशों ने किया यूएस का साथ देने से इनकार
फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इस मिशन में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर चुके हैं. उनका कहना है कि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले उनसे कोई राय नहीं ली गई. वहीं इन देशों का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका युद्ध विराम करता है तो वे होर्मुज खोलने में मदद कर सकते हैं. हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे ईरान युद्ध जीतने जा रहे हैं. अब युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है.
क्या है होर्मुज की मौजूदा स्थिति
तीन हफ्ते पहले, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों और बमों की बौछार शुरू की थी, उससे पहले होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक था. संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच का यह गहरा जलमार्ग, 28 फरवरी से पहले हर दिन 140 जहाज गजरने देता था. लेकिन इसके बाद से यहां से सिर्फ 90 जहाज गुजरे हैं, जिनमें से ज्यादातर चीन की ओर जा रहे थे.
क्यों होर्मुज खोलना बेहद जरूरी
- कुवैत, इराक बहरीन, कतर और UAE की अर्थव्यवस्थाएं पंगु हो रही हैं
- पूरी दुनिया तेल और गैस से भी वंचित हो रही है
- जमीन के रास्ते बड़े पैमाने पर तेल का परिवहन करना असंभव है
- टैंकरों का कोई भी काफिला ईरान के ड्रोन हमलों का शिकार बन सकता है
- कोई बहुत विशाल पाइपलाइन मौजूद नहीं है, और इन्हें भी निशाना बनाना संभव है
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