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'तो क्या ट्रेन से आएगा तेल...' सऊदी अरब-यूएई-तुर्की कर रहे होर्मुज के विकल्प पर विचार

Strait of Hormuz: ये सभी प्लान मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर बने हैं जो विकास के शुरुआती फेज में हैं, लेकिन हाल के महीनों में प्लेयर्स तेजी से एक साथ आ रहे हैं.

Published date india.com Published: May 3, 2026 1:40 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
'तो क्या ट्रेन से आएगा तेल...' सऊदी अरब-यूएई-तुर्की कर रहे होर्मुज के विकल्प पर विचार
(photo credit AI, for representation only)

Strait of Hormuz: होर्मुज की नाकेबंदी को दो महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और ग्लोबल तेल आपूर्ति प्रभावित है. इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों की सरकारें जमीन से तेल और गैस पाइपलाइन के दशकों पुराने प्रस्तावों पर काम कर रही हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब-यूएई-तुर्की नए रेल-समुद्री ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए तुरंत प्लान बना रहे हैं. ताकि होर्मुज स्ट्रेट और रेड सी के जरिए बड़े समुद्री व्यापार में युद्ध के समय आई रुकावट से निपटा जा सके.

युद्ध के बाद भी रहेगा होर्मुज पर खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकाइजरायल गठबंधन और ईरान के नेतृत्व वाले एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बीच कई मोर्चों पर लड़ाई खत्म होने के बाद इन खास शिपिंग लेन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बना रहेगा. इसलिए सऊदी अरब, तुर्की और यूनाइटेड अरब अमीरात के नेतृत्व में हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले नए रूट पर विचार किया जा रहा है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ

पेरिस में मौजूद मिडिल ईस्ट पर फोकस करने वाली जियोइकोनॉमिक कंसल्टेंसी, पोलिस्फीयर एडवाइजरी के फाउंडर रॉबर्ट मोगिएलनिकी ने कहा, आखिरकार, पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे इस बीच शुरू हुए स्ट्रक्चरल बदलाव पूरी तरह से रुक नहीं जाएंगे.

इस रूट को समझें

  • फारस की खाड़ी के बाहर मौजूद कमर्शियल कार्गो के लिए ये रूट होगा
  • UAE और ओमान से बंदरगाहों से यह शुरू होगा
  • फिर सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन तक रेल के रास्ते बढ़ेगा
  • अंत में मिस्र की स्वेज नहर या सीरिया के लताकिया और टार्टस पोर्ट से होकर जाएंगे

होर्मुज ब्लॉकेड के जवाब में खाड़ी देशों के बीच हुए हालिया समझौतों के बाद, इस रूट के अलग-अलग हिस्सों की टेस्टिंग पहले से ही की जा रही है. सऊदी अरब और UAE ने तुर्की और जॉर्डन के साथ शुरुआती डील की हैं ताकि ओटोमन साम्राज्य के जमाने की हेजाज़ रेलवे को फिर से शुरू किया जा सके, जो जेद्दा को अम्मान और दमिश्क के रास्ते इस्तांबुल से जोड़ती है.

पिछले हफ़्ते जेद्दा में एक इमरजेंसी समिट में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के नेताओं ने सऊदी अरब को UAE, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन से जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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