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सऊदी अरामको ने भारत को बंद की क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें वजह और कितना होगा असर?

Crude Oil: सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों को बताया है कि वह अपनी पाइप लाइन पर हमलों के बाद अगली सूचना तक उन्हें क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं करेगी. सऊदी का कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सप्लाई का एक अहम स्रोत रहा है.

Edited By: Vineet Sharan
Published: September 17, 2026, 2:06 PM IST
सऊदी अरामको ने भारत को बंद की क्रूड ऑयल की सप्लाई, जानें वजह और कितना होगा असर?
भारतीय रिफाइनरियों का ध्यान अब वैकल्पिक स्रोत खोजने पर होगा. (photo credit, IANS)

Crude Oil: सऊदी अरब की सरकारी क्रूड ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको भारतीय रिफाइनरियों को अगली सूचना तक क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं करेगी. सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों को यह सूचना देते हुए बताया कि ऑयल सप्लाई रोकने की वजह ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमले हैं. द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है.

भारत पर कितना असर?

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) की सप्लाई रोक दी है. इससे उन रिफाइनरियों पर दबाव और बढ़ गया है जो पहले से ही कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, ज़्यादा ढुलाई खर्च और पारंपरिक सप्लाई रूट में रुकावटों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं. हालांकि रिप्लेसमेंट बैरल ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बढ़ती कीमतें और ज़्यादा तेल की मांग का असर दिखेगा.

और पढ़ें: सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, अरामको का चॉपर क्रैश; 14 लोगों की मौत

रिफाइनरियों को टैंकर के लिए ज़्यादा ढुलाई दरें (फ्रेट रेट) भी देनी पड़ रही हैं, जिससे कच्चा तेल खरीदने की लागत और बढ़ गई है. साथ ही, रूसी कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट कम हो गई है या खत्म हो गई है, जिससे कीमत के मामले में यह एक अहम विकल्प कम आकर्षक हो गया है. इसका मतलब है कि रिफाइनर को ज़्यादा सप्लायर्स और अलग-अलग जगहों से कच्चा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे उनकी कुल खरीद लागत बढ़ सकती है.

आसमान पर तेल का दाम

बुधवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर लगभग 108 डॉलर प्रति बैरल हो गईं. यह अभी भी 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है.

कितनी सप्लाई प्रभावित होगी?

सऊदी अरामको भारत के लिए सप्लाई का एक बड़ा ज़रिया रहा है. ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 9% रही है.

सऊदी अरब पर दोहरी मार

यह घटनाक्रम खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल की सप्लाई में बढ़ती रुकावटों के बीच हुआ है. इराक की ओर से आए एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल हमले के बाद सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बंद कर दी गई है, जिससे सऊदी अरब की पश्चिमी बंदरगाहों तक कच्चा तेल पहुंचाने की क्षमता सीमित हो गई है. साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भी रुकावट बनी हुई है, जिससे विकल्प कम हो गए हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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