सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, अरामको का चॉपर क्रैश; 14 लोगों की मौत

Saudi Helicopter Crash: सऊदी अरब के रास तनूरा में सऊदी अरामको का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई.

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रास तनूरा में सऊदी अरामको का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हुई.

सभी मृतक सऊदी नागरिक बताए गए हैं.

हादसे के कारणों की जांच के लिए आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है.

Saudi Helicopter Crash: सऊदी अरब के पूर्वी तटीय क्षेत्र रास तनूरा में रविवार (28 जून) को एक बड़ा विमानन हादसा हुआ. देश की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की तरफ से संचालित एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे की पुष्टि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने की है. घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

खबर पर अपडेट जारी है…