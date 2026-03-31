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होर्मुज स्ट्रेट के चलते पूरी दुनिया में तेल संकट के बीच ये पाइपलाइन बनी लाइफलाइन, उगल रही लाखों टन क्रूड ऑयल
होर्मुज संकट के बीच सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन 7 मिलियन बैरल क्षमता पर पहुंच गई. जानिए कैसे यानबू पोर्ट से तेल सप्लाई जारी है और इससे क्या असर पड़ रहा?
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट, होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हो गया है. इस रास्ते से पहले रोजाना करोड़ों बैरल कच्चा तेल दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता था. लेकिन युद्ध जैसे हालात बनने के बाद यहां से तेल का आना-जाना मुश्किल हो गया है. ऐसे में सऊदी अरब ने अपनी वैकल्पिक योजना को एक्टिव करते हुए ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिससे वह इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है.
7 मिलियन बैरल तेल पाइपलाइन से पहुंच रहा
सऊदी अरब की यह खास पाइपलाइन अब अपनी पूरी क्षमता यानी करीब 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर काम कर रही है. यह पाइपलाइन देश के पूर्वी हिस्से से तेल को पश्चिमी तट तक पहुंचाती है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम हो जाती है. इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब बिना किसी रुकावट के अपने तेल को सुरक्षित तरीके से निर्यात कर पा रहा है, जो इस समय वैश्विक बाजार के लिए काफी अहम साबित हो रहा है.
यानबू पोर्ट बना नया केंद्र
तेल निर्यात के लिए अब रेड सी के किनारे स्थित यानबू पोर्ट एक बड़ा हब बनकर उभरा है. कई तेल टैंकर अब अपना रास्ता बदलकर यानबू पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें कच्चा तेल लोड किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रूट के जरिए रोज़ाना करीब 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है. इसके अलावा, 7 से 9 लाख बैरल तेल उत्पाद भी यहां से भेजे जा रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई को बनाए रखने में मदद मिल रही है.
घरेलू जरूरतों के लिए भी सप्लाई
इस पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 7 मिलियन बैरल तेल में से करीब 2 मिलियन बैरल सऊदी अरब की घरेलू रिफाइनरियों के लिए इस्तेमाल होता है. इसका मतलब यह है कि देश अपनी आंतरिक जरूरतों को भी पूरा कर रहा है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रहा है. इस संतुलन के कारण सऊदी अरब को इस संकट में भी अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिल रही है.
कीमतों पर पड़ा असर
हालांकि, यानबू रूट पूरी तरह से होर्मुज की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है. क्योंकि पहले वहां से लगभग 15 मिलियन बैरल तेल रोजाना गुजरता था. फिर भी यह वैकल्पिक रास्ता इतना प्रभावी साबित हुआ है कि वैश्विक तेल कीमतें अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं. अगर यह पाइपलाइन न होती, तो दुनिया में तेल संकट और भी गहरा हो सकता था. इस तरह सऊदी अरब का यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है.
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