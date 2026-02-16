  • Hindi
बारह साल के बच्चे ने अपने कमरे में बना लिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, कैसे किया ये कमाल? जानेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा

Nuclear Fusion Reactor: डलास इंडिपेंडेंट स्कूल के सातवीं कक्षा के छात्र ने चार साल तक इस डिवाइस पर शोध किया है.

(photo credit AI, for representation only)

Nuclear Fusion Reactor: अमेरिका के 12 साल के एक बच्चे ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. इस बच्चे ने अपने प्लेरूम में सफलतापूर्वक न्यूक्लियर फ्यूजर रिएक्टर बना लिया है. दावा है कि बच्चे ने चार साल तक इस प्रोजेक्ट पर शोध किया और फिर उसे पूरा किया.

कौन है ये बच्चा

यह बच्चा टेक्सास के डलास में रहने वाला 12 साल क एडन मैकमिलन है. वह डलास इंडिपेंडेंट स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है.

कब शुरू किया ये महाडिवाइस बनाना

एडन मैकमिलन ने बताया है कि उसका सफर आठ साल की उम्र में शुरू हुआ जब उसने पहली बार न्यूक्लियर फिजिक्स और फ्यूजन एनर्जी के पीछे की कॉम्प्लेक्स थ्योरीज की पढ़ाई शुरू की. इस डिवाइस पर रिसर्च करने और इसे असेंबल करने में चार साल लगाए हैं.

(photo credit AI, for representation only)

किसने की मदद

इस युवा टैलेंट को वेस्ट डलास के एक नॉन-प्रॉफिट मेकरस्पेस लॉन्चपैड से सपोर्ट मिला, जो स्टूडेंट्स को बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करता है.

पहले दो साल सिर्फ थ्योरी पढ़ी

एडन ने पहले दो साल भौतिकी के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया, इससे पहले कि उसने किसी उपकरण को छुआ भी नहीं. शुरू में उनकी मां ने प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, लेकिन एडन आपदा प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहरी समझ दिखाकर उन्हें मनाने में कामयाब रहे. यह प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं था. एडन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अपनी मशीन में सही एडजस्टमेंट करने में सालों लग गए. आखिरकार कामयाबी तब मिली जब रिएक्टर ने कामयाबी से न्यूट्रान बनाए, जो इस बात का पक्का सबूत है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ है.

क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन

न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन तब होता है जब दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं. इस तकनीक में लगभग कभी न खत्म होने वाला और साफ ऊर्जा स्रोत देने की क्षमता है.

