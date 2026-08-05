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स्कूल ने खरीदा 'AI टीचर', अभिभावकों ने किया हंगामा, जानें वजह

AI Teacher: न्यूयॉर्क के सलामांका सिटी सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में इस रोबोट को इस्तेमाल करने की योजना को रोक दिया गया है. छात्रों के माता-पिता के विरोध के बाद ये कदम उठाया गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 5, 2026, 10:55 PM IST
स्कूल ने खरीदा 'AI टीचर', अभिभावकों ने किया हंगामा, जानें वजह
न्यूयॉर्क के सलामांका सिटी सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में यह रोबोट लाया गया था. (photo credit, AI, for representation only)
  • अमेरिका के स्कूल का है मामला
  • स्कूल ने खरीदा एक एआई टीचर
  • डॉल बनाने वाली कंपनी ने बनाया रोबोट
  • अभिभावकों के हंगामे के बाद रोबोट पर रोक

AI Teacher: एक स्कूल ने एआई टीचर रोबोट खरीदा और उसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई. पर गुस्साए माता-पिता और शिक्षकों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद स्कूल को एआई रोबोट को रोकना पड़ा है. आइये जानते हैं कि इस हंगामे और विवाद की वजह क्या है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक,  न्यूयॉर्क के सलामांका सिटी सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट में यह रोबोट लाया गया था. इसकी कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपये के बीच है. यह काले बालों वाला और असली इंसान के आकार का रोबोट है, जिसका नाम सैली है. स्थानीय लोगों ने इस रोबोट का विरोध किया है क्योंकि पता चला था कि इसे एक सेक्स डॉल बनाने वाली कंपनी ने बनाया है.

स्कूल क्यों चाहती थी रोबोट का इस्तेमाल

टेक कंपनी Realbotix से इस रोबोट को खरीदने की मंज़ूरी पहले इसलिए दी गई थी ताकि हाई स्कूल के छात्र रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकें. यह रोबोट छात्रों को यह सीखने का मौका भी देता है कि रोबोट का रखरखाव कैसे किया जाता है. इस रोबोट को अपडेट भी करना संभव है और यह समस्याओं को हल करता है.

और पढ़ें: मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में 20 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

कौन सी है रोबोट बनाने वाली कंपनी

Realbotix शिक्षा और हेल्थकेयर पर ध्यान केंद्रित करती है. उसकी सिस्टर कंपनी RealDoll है. दावे के अनुसार रियल डॉल दुनिया का सबसे एडवांस्ड सेक्स रोबोट” बनाती है. न्यूयॉर्क स्टेट यूनाइटेड टीचर्स यूनियन की प्रेसिडेंट मेलिंडा पर्सन ने कहा कि सेक्स डॉल से जुड़ी कंपनी द्वारा बनाए गए रोबोट का हमारे क्लासरूम में कोई काम नहीं है. इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि क्या यह कदम इंसानी टीचरों की जगह लेने की दिशा में एक छिपा हुआ कदम था.

स्कूल अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की और ज़ोर देकर कहा कि सैली न तो स्टाफ़ की जगह लेगी, न ही पर्सनल डेटा इकट्ठा करेगी और न ही वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करेगी. भरोसा दिलाए जाने के बावजूद, स्थानीय लोग इससे प्रभावित नहीं हुए. ज़िले ने पुष्टि की कि रोलआउट को रोक दिया गया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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