School Reopening in Unlock News: दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप फैला हुआ है. जिसके चलते अधिकतम देशों में स्कूल, कॉलेज सहित तमाम तरह के कामों पर पाबंदी लगी हुई थी. लेकिन, महामारी के बीच हाल ही में इंग्लैंड (England) में कुछ स्कूल खोले गए. स्कूलों को खोले जाने के कुछ ही दिनों के भीतर कम से कम सात स्कूल (School Reopen in Unlock) के विद्यार्थियों को कोरोनोवायरस की चपेट में आने के कारण सेल्फ-आईसोलेशन में भेज दिया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद अब स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

ग्रेटर मैनचेस्टर (Greater Manchester), यॉर्कशायर, लीसेस्टरशायर, लंकाशायर और बकिंघमशायर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल महामारी की चपेट में हैं. इन सभी में सर बिलियम बोरलेज के मार्लो, बक्स ग्रामर स्कूल (Sir William Borlase's Grammar School) में जांटे के ग्रीक आईलैंड से पार्टी कर छुट्टी से लौटे करीब 20 विद्यार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए. बच्चों के महामारी से संक्रमित पाए जाने के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस के बीच स्कूल खोले जाने के बाद के खतरों पर चर्चा शुरू हो गई है.

स्कूल में बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर से अब एक बार फिर से यह प्रश्न सामने आ गया है कि क्या अभी भी बच्चों को स्कल कॉलेज भेजना सही होगा. इंग्लैंड के स्कूल को दोबारा से सेनेटाइज और सफाई की जा रही है ताकि संक्रमण के खतरे को खत्म किया जा सके. फिलहाल अभी इस बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि क्या अब दोबारा फिर से स्कूल खुलेंग अगर खुलते हैं तो कब और किस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा.

गौरतलब है कि इन दिनों देश में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जाने पर चर्चा शुरू है, लेकिन महामारी के बीच शिक्षण संस्थानों के खोले जाने को लेकर बच्चों के अभिभावक काफी चिंतित हैं. देश के तमाम अभिभावक कोरोना वायरस के बीच स्कूल-कॉलेज खोले जाने के सख्त खिलाफ हैं. हाल ही में एक अध्ययन की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें 77 प्रतिशत अभिभावकों ने स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर आपत्ति जताई थी.

देश में कोरोना का प्रसार का प्रसार तेजी से फैल रहा है. शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 24 घंटे में कुल 83 हजार लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं. पिछले कई दिनों से लगातार 80 हजार से ज्यादा नए मामले रोजाना आ रहे हैं. ऐसे कठिन हाताल में सभी के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए.