School Reopening Updates 20201: कोरोना का कहर कम होने के बाद पाकिस्तान में 1 मार्च से सभी स्कूलों (School Reopening News) में सप्ताह में पांच दिन चलने वाली नियमित कक्षाएं शुरू होंगी. शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. इससे लगभग एक साल से चल रही ऑनलाइन कक्षाओं पर विराम लग जाएगा, जिन्हें कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये शुरू किया गया था.

पाकिस्तान ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 15 मार्च, 2020 को सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया था. बाद में, चरणों में स्कूल खोले गए, लेकिन नियमित कक्षाओं की अनुमति नहीं दी गई थी.

शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट में घोषणा की कि देश भर के स्कूल एक मार्च से सप्ताह में पांच दिन चलने वाली नियमित कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे और स्कूलों पर अलग-अलग समय में कक्षाएं संचालित करने के लिये लगाई गई पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी.

देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट आने के साथ, सरकार ने सार्वजनिक / निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिये घर से ही काम करने की नीति वापस ले ली थी और मनोरंजन पार्कों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए समय सीमा समाप्त कर दी थी. देश में सिनेमाघर और इबादत स्थल भी 15 मार्च से खुलेंगे.

(इनपुट: भाषा)