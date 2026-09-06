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दो साल तक वैज्ञानिकों को उलझाता रहा ये 'सुनहरा गोला', अब सामने आया चौंकाने वाला सच

Mysterious Golden Orb: यह मिला चमकीला सुनहरा गोला दो साल से वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ था. इसे कभी अंडा, कभी स्पंज और यहां तक कि किसी अनजानी चीज का हिस्सा भी माना गया. मगर अब रहस्य से पर्दा उठ गया है.

Written by: Nandan Singh
Updated: September 6, 2026, 11:29 AM IST
Mysterious Golden Orb
रहस्यमयी गोले का राज खुला. (Photo/AI)
  • समुद्र की गहराई में मिला था ‘सुनहरा गोला’
  • दो साल तक उलझन में रहे वैज्ञानिक
  • अब वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा

Mysterious Golden Orb: समुद्र की करीब 3,250 मीटर गहराई में एक चमकीली सुनहरी चीज दिखाई दे और वैज्ञानिक भी तुरंत न बता पाएं कि वह क्या है, तो रहस्य और बढ़ जाता है. साल 2023 में अलास्का की खाड़ी में समुद्री खोज के दौरान वैज्ञानिकों को चट्टान से चिपकी ऐसी ही एक अजीब सुनहरी आकृति मिली थी. इसके बीच में एक छोटा सा छेद भी था. किसी ने सोचा कि यह किसी समुद्री जीव का अंडा हो सकता है, तो किसी ने इसे मरे हुए स्पंज का हिस्सा माना. यह रहस्यमयी चीज लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई. अब करीब ढाई साल की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने आखिरकार इस पहेली को सुलझा लिया है.

रहस्यमयी सुनहरा गोला

यह खोज अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के 2023 के सीस्केप अलास्का-5 अभियान के दौरान हुई थी. वैज्ञानिकों का दूर से चलने वाला समुद्री रोबोट गहरे समुद्र में खोज कर रहा था. करीब दो मील से ज्यादा नीचे उसे चट्टान पर चिपकी सुनहरे रंग की एक टीले जैसी आकृति दिखाई दी. वैज्ञानिकों ने इसे चूषण उपकरण की मदद से निकालकर आगे जांच के लिए Smithsonian National Museum of Natural History भेज दिया. वहां इसकी बनावट और कोशिकाओं यानी जीव के बेहद छोटे हिस्सों की जांच हुई. शुरुआती जांच में पता चला कि यह सामान्य जानवर जैसा नहीं था. यह रेशेदार और परतदार पदार्थ था, जिसमें डंक मारने वाली कोशिकाएं मौजूद थीं. इससे संकेत मिला कि यह मूंगे या समुद्री एनीमोन जैसे जीवों के समूह से जुड़ा हो सकता है.

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Mysterious Golden Orb

सामने आया बड़ा सुराग

रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीकों से जांच की. पहले डीएनए पहचान जांच की गई. इसमें किसी जीव की पहचान करने के लिए उसके आनुवंशिक पदार्थ के छोटे हिस्से को देखा जाता है. लेकिन इससे साफ जवाब नहीं मिला, संभव है कि नमूने पर मौजूद दूसरे सूक्ष्म जीवों का डीएनए भी इसमें शामिल हो गया हो. इसके बाद वैज्ञानिकों ने पूरे आनुवंशिक नक्शे यानी जीव के डीएनए की बहुत विस्तृत जांच की. इसमें जानवरों का डीएनए मिला और खास तौर पर रिलिकैंथस डैफ्नी नाम के विशाल गहरे समुद्री एनीमोन का काफी आनुवंशिक पदार्थ पाया गया. इसके बाद वैज्ञानिकों ने कोशिका के ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की तुलना की. अलास्का से मिले नमूने और इस एनीमोन के पहले से ज्ञात नमूने लगभग आनुवंशिक रूप से एक जैसे पाए गए.

एनीमोन का बचा हुआ हिस्सा

वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि रहस्यमयी सुनहरा गोला न तो अंडा था, न स्पंज और न ही किसी बाहरी दुनिया की चीज. यह रिलिकैंथस डैफ्नी नाम के विशाल गहरे समुद्र में रहने वाले एनीमोन की मृत कोशिकाओं से बना बचा हुआ आधार था. यही हिस्सा एनीमोन को समुद्र की चट्टान से जोड़कर रखता था. यानी वैज्ञानिकों के सामने कोई नया रहस्यमयी जीव नहीं, बल्कि एक समुद्री जीव का पुराना बचा हुआ हिस्सा था. इस पहेली का जवाब भले ही मिल गया हो, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराइयों में अब भी बहुत से रहस्य छिपे हैं. नई वैज्ञानिक तकनीकों और डीएनए जांच की मदद से आने वाले समय में ऐसे कई और रहस्यों से पर्दा उठ सकता है. (Source: National Oceanic and Atmospheric Administration).

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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