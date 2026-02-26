By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
3D प्रिंटर से एक सेकेंड में बना लिया मनचाहा ठोस सामान, वैज्ञानिकों ने किया चमत्कार
3D Printer: चीन ने दुनिया की सबसे तेज 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित कर ली है.
3D Printer: चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है. इसमें एक सेकंड से भी कम समय में तरल पदार्थ को 3D चीजों में बदल दिया गया है. इस तरह बीजिंग के पास दुनिया की सबसे तेज 3D प्रिंटिंग तकनीक हो गई है.
किसने विकसित की तकनीक
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने, सिंघुआ यूनिवर्सिटी के चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस नए तरीके के बारे में बताया है.
क्या है थ्री डी प्रिंटिंग
थ्री डी (3D) प्रिंटिंग एक उन्नत निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें कंप्यूटर डिजाइन फाइल का उपयोग करके किसी वस्तु की परत-दर-परत भौतिक संरचना तैयार की जाती है. इसमें प्लास्टिक, धातु, या राल जैसे पदार्थों का उपयोग करके जटिल आकृतियां बनाई जा सकती हैं.
3D प्रिंटिंग अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं रहा. टेक के सेक्टर में डिजिटल चीजें, स्पेस में मेटल प्रिंटिंग, मरीज़ों के लिए कस्टमाइज़्ड बोन स्ट्रक्चर और फिर मिलिट्री यूनिट्स हथियार रिपेयर के लिए 3D-प्रिंटेड पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है.
समझें इस नई तकनीक को
शोधकर्ताओं ने प्रिंटिंग मटीरियल को एक पारदर्शी डिब्बे के अंदर रखा और, एक स्विच दबाकर, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके इसे एक सेकंड से भी कम समय में एक ठोस ढांचे में बदल दिया. रिसर्चर्स की ओर से प्रिंट किए गए लैब सैंपल्स में टेट्राहेड्रॉन फ्रेम, एक हवाई जहाज का मॉडल, एक स्क्विड स्टैच्यू, हेलिकल ट्यूब और एक मूर्ति शामिल है.
नई तकनीक की खूबियां
- होलोग्राफिक प्रोजेक्शन: इसमें कोई हिलने वाला नोजल नहीं है.
- एक पारदर्शी बर्तन में खास तरल पदार्थ भरा जाता है.
- मटीरियल स्थिर रहता है, इसलिए वाइब्रेशन से होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है
- प्रिंटिंग की गहराई 1cm (0.4 इंच) तक पहुंच गई है
- यह तकनीक इंसान के बाल से भी बारीक (12 माइक्रोमीटर) डिजाइन बना सकती है
कहां होगा इस तकनीक का इस्तेमाल
इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुड़ने योग्य इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, सूक्ष्मरोबोट, स्मार्टफोन कैमरा मॉड्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से बनाने में मुश्किल होती है. इस तकनीक से इंसान की खून की नसें जैसी ट्यूब और जीवित टिशू भी बनाए जा सकते हैं. एक ही बार में अलग-अलग डोज़ वाले हज़ारों ड्रग कैरियर्स बनाए जा सकते हैं.
इससे पहले क्यों लगता था ज्यादा समय
अभी तक की 3D प्रिंटिंग में मशीन एक नोजल के जरिए परत-दर-परत (layer by layer) चीजें बनाती है, जिसमें घंटों लग जाते हैं. वैज्ञानिकों की यह नई कामयाबी 12 फरवरी को नेचर में पब्लिश हुई थी, और रिव्यू करने वालों ने इसे अब तक की सबसे तेज वॉल्यूमेट्रिक 3D प्रिंटिंग कहा है.
