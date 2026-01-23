Hindi World Hindi

Scientists Developing Pain Sponge Could That Can Soak Up Body Pain Signals

पेनकिलर को बॉय-बॉय! क्या है पेन स्पंज? जो सोख लेगा शरीर का सारा दर्द, वैज्ञानिकों ने कैसे बनाया

Pain Sponge: वैज्ञानिकों की मानें तो भविष्य में ये पेन स्पंज पेनकिलर का विकल्प बन सकता है.

Pain Sponge: इंसानों को दर्द से निजात दिलाने के लिए वैज्ञानिक एक स्पंज बना रहे हैं, जिसे पेज स्पंज का नाम दिया गया है. दावा है कि ये स्पंज दिमाग तक पहुंचने से पहले शरीर में दर्द के सिग्नल को सोख सकता है. यानी भविष्य में स्पंज पेनकिलर का एक विकल्प हो सकता है.

कैसे हुआ यह शोध



लाइव साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रयोग चूहे पर किया गया है. एक एक्सपेरिमेंटल इलाज के लिए ये स्पंज बनाया गया. इसे स्टेम सेल से विकसित किया गया है. फिर इसका इस्तेमाल चूहों के आर्थराइटिस वाले घुटनों में दर्द और सूजन के ट्रिगर को “सोखने” के लिए किया गया.

पुराने दर्द से मिलेगी निजात

रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि यह थेरेपी लोगों में पुराने दर्द में मदद कर सकती है. जैसे वो दर्द जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों की वजह से होता है.

पेन किलर्स का विकल्प

रिसर्चर्स का कहना है कि उम्मीद है कि “पेन स्पंज” मरीजों को दर्द से राहत के लिए दवाओं पर निर्भर रहने से रोक सकता है.

एक साइड इफेक्ट भी दिखा

शोधकर्ताओं के मुताबिक प्रयोग के दौरान साइड इफ़ेक्ट भी दिखा. इंजीनियर्ड न्यूरॉन्स ने उन चूहों में हड्डी और कार्टिलेज की मरम्मत को भी बढ़ावा दिया जिन पर उनका टेस्ट किया गया था. रिसर्चर्स ने दिसंबर 2025 में सर्वर bioRxiv पर पोस्ट किए गए एक प्रीप्रिंट में यह जानकारी दी है. इस काम का अभी तक पीयर-रिव्यू नहीं हुआ है.

पेन स्पंज कैसे काम करता है

SN101 नाम की यह थेरेपी ह्यूमन प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (hPSC) का इस्तेमाल करती है. यह सेल शरीर में किसी भी तरह के सेल में बदल सकती है. जॉन्स हॉपकिन्स स्कूल ऑफ़ मेडिसिन में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर गैबसांग ली की लीडरशिप में हुई इस स्टडी में, रिसर्चर्स ने hPSC को खास सेंसरी न्यूरॉन्स में बदलने के लिए इंजीनियर किया.ये न्यूरॉन्स सूजन वाले दर्द के सिग्नल के लिए स्पंज की तरह असरदार तरीके से काम करते हैं. वे सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने और दर्द पैदा करने से पहले ही अलग कर लेते हैं.