वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड का सबसे 'नन्हा ग्रह', उम्र सुनकर ही रह जाएंगे हैरान

Baby Planet: वैज्ञानिक ने एक ऐसे युवा ग्रह की पुष्टि की है, जिसकी उम्र 10 लाख साल से भी कम है. बताया जा रहा है कि यह अभी अपने तारे के चारों ओर मौजूद गैस और धूल की डिस्क में ही घूम रहा है.

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वैज्ञानिकों ने खोजा सबसे युवा ग्रह. (Photo/AI)

ब्रह्मांड में मिला बेहद युवा ग्रह

अभी भी बन रहा है ‘बेबी प्लैनेट’

उम्र 10 लाख साल से भी कम

Baby Planet: ब्रह्मांड में ग्रहों की दुनिया से एक ऐसी खोज सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. इसका नाम Elias 2-24 b बताया जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि अब तक के सबसे युवा ज्ञात ग्रह के रूप में की है. इसकी उम्र 10 लाख साल से भी कम है. इसका द्रव्यमान लगभग बृहस्पति जितना है और यह अपने तारे ‘एलीआस 2-24 बी’ की परिक्रमा कर रहा है. यह तारा पृथ्वी से करीब 450 प्रकाश-वर्ष दूर है. ग्रह अभी अपने तारे के चारों ओर मौजूद गैस, धूल, बर्फ और चट्टानी टुकड़ों की उस डिस्क में है, जहां ग्रहों का निर्माण होता है. वैज्ञानिकों के लिए यह किसी ग्रह के जीवन के बिल्कुल शुरुआती दौर को समझने का महत्वपूर्ण अवसर है.

मिला नए ग्रह का सुराग

इस ग्रह की खोज अचानक नहीं हुई. करीब एक दशक पहले अटाकामा लार्ज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर ऐरे (ALMA) ने Elias 2-24 के आसपास मौजूद धूल और गैस की डिस्क में एक खाली जगह देखी थी. इसके बाद यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े दूरबीन ने इसी खाली हिस्से में रोशनी का एक बेहद हल्का बिंदु देखा. वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह ग्रह हो सकता है, क्योंकि बनते हुए ग्रह अपने आस-पास की सामग्री को हटाकर ऐसी खाली जगह बना सकते हैं. लेकिन उस समय इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी.

पुराने आंकड़ों से सुलझा रहस्य

वैज्ञानिकों की टीम ने डब्ल्यू. एम. कीक वेधशाला के पुराने अभिलेखों में 2018 और 2020 के अवलोकन खोजे. दोनों समय की तस्वीरों को मिलाकर उस चमकीले बिंदु की गति का अध्ययन किया गया. उसकी गति किसी दूर स्थित तारे या तस्वीर में आई खराबी के बजाय ग्रह जैसी मिली. इस तरह Elias 2-24 b की पुष्टि हुई. यह खोज मौजूदा ग्रह-निर्माण मॉडलों के लिए भी महत्वपूर्ण है. मौजूदा मॉडल बताते हैं कि बृहस्पति जितने बड़े ग्रह को बृहस्पति जैसी दूरी पर बनने में करीब 50 लाख साल लग सकते हैं. लेकिन यह ग्रह 10 लाख साल से भी कम उम्र में मौजूद है और अपने तारे से पृथ्वी की सूर्य से दूरी की तुलना में करीब 55 गुना अधिक दूर है. इससे संकेत मिलता है कि ग्रहों के बनने की प्रक्रिया में अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें वैज्ञानिकों की समझ से बाहर हैं.

खुलेगी नई राह

युवा ग्रहों को देखना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वे धूल और गैस में छिपे रहते हैं और अपने चमकीले तारों की रोशनी में दब जाते हैं. यही कारण है कि अब तक खोजे गए करीब 6,000 पुष्ट बाह्यग्रहों में अधिकांश अरबों साल पुराने और अपने तारों के काफी करीब हैं. नैन्सी ग्रेस रोमन अंतरिक्ष दूरबीन, जो 30 अगस्त को प्रक्षेपित हुआ, ज्यादा शक्तिशाली प्रकाश-अवरोधक यंत्र (कोरोनाग्राफ) से लैस है. यह तारों की तेज रोशनी को रोककर उनके आसपास मौजूद बेहद हल्के ग्रहों को देखने में मदद करेगा. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि रोमन ऐसे कई युवा ग्रह खोजने में मदद करेगा और ग्रहों के जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए नई जानकारी देगा. (सोर्स: NASA)