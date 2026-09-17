वैज्ञानिकों ने चूहे के दिमाग में फिट कर दिए इंसानी ब्रेन सेल्स, फिर जो हुआ देखकर सन्न रह गई दुनिया

वैज्ञानिकों ने ऐसे चूहे तैयार किए हैं जिनके दिमाग में मानव मस्तिष्क की कोशिकाएं खाली जगह में विकसित होकर तंत्रिका तंत्र से जुड़ गईं.

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इंसानी दिमाग वाले चूहे. (Photo/AI)

चूहे के सिर में धड़कने लगा इंसानी दिमाग

90 प्रतिशत से ज्यादा जगह पर फैला

वैज्ञानिकों ने रचा नया इतिहास

बना अब तक का सबसे बड़ा मॉडल

मानव मस्तिष्क को सीधे जीवित शरीर में समझना वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है. अब वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया है, जिसमें मानव मस्तिष्क का ऊतक चूहों के दिमाग में विकसित होकर वहां की खाली जगह का बड़ा हिस्सा भर गया. यह शोध 16 सितंबर को Nature में प्रकाशित हुआ और शोधकर्ताओं के अनुसार, किसी जानवर में मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं के एकीकरण का यह अब तक का सबसे व्यापक उदाहरण है. इसके लिए ऐसे चूहों को आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया, जिनके दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाने वाली शुरुआती कोशिकाएं जीवित नहीं रहती थीं.

मानव मस्तिष्क की कोशिका

चूहों के जन्म के कुछ दिन बाद मानव मस्तिष्क का ऊतक उनके दिमाग में प्रत्यारोपित किया गया. चूंकि वहां दूसरी कोशिकाओं से जगह के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं थी, मानव ऊतक तेजी से विकसित हुआ. प्रत्यारोपण के दो से तीन महीने बाद यह लगभग पांच गुना बढ़ गया और खाली जगह के 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से में फैल गया. इतना ही नहीं, मानव कोशिकाओं से निकले तंत्रिका-प्रक्षेपण चूहों की रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गए, यानी मानव ऊतक ने चूहे के तंत्रिका तंत्र के साथ भी कनेक्शन बनाए.

लैब में दिखा गजब सीन

मानव ऊतक में कई तरह के विशेष न्यूरॉन विकसित हुए. इनमें बड़े और लंबे आकार वाली कोशिकाएं भी थीं, जो वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स जैसी दिखती हैं. इस प्रकार की कोशिकाएं मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों में सामाजिक समझ से जुड़ी मानी जाती हैं. खास बात यह है कि ऐसी कोशिकाएं पहले प्रयोगशाला में विकसित किए गए मानव मस्तिष्क ऊतक में नहीं देखी गई थीं. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये कोशिकाएं कुछ न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों, खासकर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, के प्रति संवेदनशील मानी जाती हैं.

बीमारी और दवाओं की समझ में मदद

मानव ब्रेन ऑर्गेनॉइड ने मस्तिष्क के शुरुआती विकास को समझने में मदद की है, लेकिन उनमें आमतौर पर रक्त वाहिकाएं और पूरे शरीर से मिलने वाले संकेत नहीं होते. चूहों में विकसित मानव ऊतक वैज्ञानिकों को जीवित शरीर के वातावरण में मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं का अध्ययन करने का नया तरीका देता है. इसका इस्तेमाल मस्तिष्क के असामान्य विकास से जुड़ी बीमारियों, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, को समझने और संभावित दवाओं की जांच में किया जा सकता है. हालांकि इस तरह के मानव-जानवर मॉडल नैतिक सवाल भी उठाते हैं, इसलिए इस अध्ययन की स्वतंत्र जैव-नैतिक समितियों समेत व्यापक समीक्षा की गई. व्यवहार परीक्षणों में मानव ऊतक से चूहों की बुद्धिमत्ता बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला.