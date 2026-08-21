24 अरब टन पानी गायब! अंतरिक्ष से दिखा एशिया का वो डरावना सच, जिसने दुनिया को हिला दिया

Asian Water Tower: एशिया के पहाड़ों में जमा पानी का भंडार तेजी से खाली हो रहा है, और इसका असर आने वाले समय में करोड़ों लोगों पर हो सकता है. एक नई सैटेलाइट आधारित स्टडी के मुताबिक, हाई माउंटेन एशिया (HMA) यानी ‘एशियन वॉटर टावर’ में भूजल भंडारण हर साल करीब 24.2 अरब टन घट रहा है. यह क्षेत्र एक दर्जन से ज्यादा निचले देशों में खेती, शहरों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पानी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है. वैज्ञानिकों ने 2003 से 2020 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन किया और पाया कि HMA के करीब दो-तिहाई हिस्से में भूजल भंडारण कम हुआ है. शोध का नेतृत्व चीनी विज्ञान अकादमी के एयरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर शुडोंग वांग ने किया.
भूजल में सबसे बड़ी कमी उन निचले बेसिन क्षेत्रों में सामने आई, जहां आबादी ज्यादा है और खेती के लिए सिंचाई पर पानी की मांग भी काफी अधिक है. इनमें गंगा-ब्रह्मपुत्र, सिंधु और अमु दरिया बेसिन प्रमुख हैं. हालांकि, पूरे हाई माउंटेन एशिया में स्थिति एक जैसी नहीं है. अध्ययन में कुछ ऊंचाई वाले अंदरूनी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर भूजल भंडारण बढ़ने की बात भी सामने आई है. वैज्ञानिकों के अनुसार, भूजल भंडारण में देखे गए बदलावों के करीब आधे हिस्से को जलवायु से जुड़े कारणों से समझाया जा सकता है. इसमें क्रायोस्फीयर यानी बर्फ, हिम और ग्लेशियरों से जुड़े बदलावों की खास भूमिका है. दूसरी ओर, खासकर कृषि क्षेत्रों में इंसानों द्वारा भूजल निकालना भी 2010 के बाद तेजी से महत्वपूर्ण कारण बन गया है.
पहाड़ी इलाकों में भूजल का अध्ययन करना आसान नहीं है. यहां जमीन से मिलने वाला डेटा सीमित है और भौगोलिक परिस्थितियां बेहद जटिल हैं. इसी चुनौती से निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने AI, कई सैटेलाइट और अर्थ सिस्टम मॉडलिंग को एक साथ इस्तेमाल किया. वैज्ञानिकों ने एक एआई आधारित आकलन मॉडल तैयार किया, जिसकी मदद से करीब 20 वर्षों के भूजल भंडारण में हुए बदलावों को दोबारा समझा गया. इस मॉडल में यह पता लगाने की कोशिश भी की गई कि भूजल में कमी या बढ़ोतरी के पीछे कौन से प्राकृतिक और मानवीय कारण जिम्मेदार हैं. नतीजों की विश्वसनीयता जांचने के लिए इन्हें हजारों भूजल कुओं से मिले माप और स्वतंत्र डेटा सेट के साथ भी मिलाया गया.
स्टडी के मुताबिक, अगर पानी के इस्तेमाल का मौजूदा तरीका जारी रहा तो भूजल की कमी आगे भी बनी रह सकती है. कुछ क्षेत्रों में 2060 के दशक के आसपास ग्लेशियरों के ज्यादा पिघलने से भूजल में गिरावट की रफ्तार कुछ समय के लिए कम हो सकती है. वैज्ञानिक इसे एक अस्थायी ‘बफर’ मानते हैं, जो हमेशा कायम नहीं रहेगा. इसके बाद भूजल में कमी की रफ्तार फिर बढ़ सकती है. अगर पानी के इस्तेमाल के मौजूदा तरीके में बदलाव नहीं हुआ, तो इसका खतरा उन कृषि क्षेत्रों के लिए ज्यादा बढ़ेगा जो इन जल भंडारों पर निर्भर हैं. शोधकर्ताओं ने पहाड़ी जल प्रणालियों में होने वाले देरी से दिखने वाले प्रभावों को समझने के लिए एक हल्के ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर और एक्सप्लेनेबल मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया. यह शोध Environmental Research Letters में प्रकाशित हुआ है.
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