धरती पर कब नहीं बचेगा एक भी पेड़-पौधा, वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद दिया खौफनाक जवाब

कभी सोचा है कि ऐसा समय भी आएगा जब धरती पर एक भी पेड़-पौधा नहीं बचेगा? सुनकर यकीन नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सच है. हाल में आई एक ऐसी ही वैज्ञानिक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

Written by: Ikramuddin
Updated: July 7, 2026, 7:52 PM IST
Shocking News
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

Shocking News in Hindi: आज धरती पर हर तरफ खूब हरियाली दिखाई देती है, जो इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा समय भी आएगा जब धरती पर एक भी पेड़-पौधा नहीं बचेगा? सुनकर यकीन नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सच है. हाल में आई एक ऐसी ही वैज्ञानिक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. मगर अच्छी बात ये है कि निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला है, जब धरती से पेड़-पौधे खत्म हो जाएंगे. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा करीब 187 करोड़ साल बाद होगा जब धरती पर एक भी पेड़-पौधा नहीं होगा.

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पृथ्वी कितने साल लंबा है पेड़-पौधों का जीवन

इस रिसर्च को वैज्ञानिक जैकब हक-मिस्रा और एरिक वुल्फ ने किया है. उन्होंने बताया कि पहले माना जाता था कि धरती पर पौधों का जीवन करीब 90 करोड़ से 150 करोड़ साल तक ही रह पाएगा. लेकिन नए मॉडल से पता चला है कि पेड़-पौधे लगभग 180 से 187 करोड़ साल तक धरती पर बने रह सकते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा सूरज है. समय के साथ सूरज धीरे-धीरे और ज्यादा चमकीला और गर्म होता जाएगा. इससे धरती का तापमान भी लगातार बढ़ेगा.

पेड़ों के लिए जिंदा रहना होगा मुश्किल

दूसरी तरफ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जाएगी. यही गैस पेड़-पौधों को प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन बनाने के लिए चाहिए होती है. रिसर्च में दो संभावित स्थितियों पर काम किया गया. पहली स्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम हो जाएगी कि पौधे भोजन ही नहीं बना पाएंगे और धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे. दूसरी स्थिति में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पौधों का जिंदा रहना ही संभव नहीं होगा.

तापमान 65 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय धरती का औसत तापमान करीब 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कुछ खास तरह के पौधे, जैसे कैक्टस और ऐसे पौधे जो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी जीवित रह सकते हैं, बाकी पौधों की तुलना में कुछ समय ज्यादा टिक सकते हैं. पानी में रहने वाले कुछ शैवाल भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं.

शोध में और क्या पता चला

स्टडी का एक और दिलचस्प निष्कर्ष ये है कि जिस समय धरती से पेड़-पौधे खत्म होंगे, उसी दौर में धरती के महासागर भी धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगे. यानी पौधों का अंत और महासागरों का खत्म होना लगभग एक ही समय के आसपास हो सकता है. वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इंसानों को फिलहाल इस बात से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह घटना करीब 187 करोड़ साल बाद की है, जबकि आधुनिक इंसानों का इतिहास सिर्फ लगभग 3 लाख साल पुराना है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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