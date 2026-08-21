हीरा आखिर कब और कैसे पिघलता है? वैज्ञानिकों ने ग्रहों जैसा दवाब डालकर सबकुछ पता लगा लिया

Diamond Under Extreme Pressure: वैज्ञानिकों ने हीरे को पृथ्वी के केंद्र से तीन गुना ज्यादा दबाव और सूरज की सतह से भी ज्यादा तापमान में पहुंचाकर उसकी असली कहानी जान ली.

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20 साल पुराना रहस्य सुलझा. (Photo/Meta AI)

हीरे पर हुआ ऐतिहासिक प्रयोग

सूरज से भी गर्म हुआ हीरा

वैज्ञानिकों ने फिर खोज निकाला पिघलने का राज

फ्यूजन ऊर्जा का भविष्य बदल सकता है

Diamond Under Extreme Pressure: क्या होगा अगर हीरे को इतना दबाया जाए कि उसका दबाव नेपच्यून और यूरेनस के केंद्र से भी ज्यादा हो जाए? वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया और हीरे को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म तापमान तक पहुंचाया. लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी (LLNL) के वैज्ञानिकों ने बेहद छोटे हीरे के नमूनों को लेजर की मदद से अत्यधिक दबाव और तापमान में रखा. इस प्रयोग में दबाव पृथ्वी के केंद्र के दबाव से करीब तीन गुना तक पहुंच गया. वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स-रे की मदद से देखा कि इतनी चरम परिस्थितियों में हीरे के परमाणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं और वह कब पिघलता है.

हीरे पर हुआ अनोखा प्रयोग

करीब 20 साल पहले वैज्ञानिकों ने पाया था कि बहुत अधिक दबाव में हीरा पिघलने के बाद और भी घना हो सकता है. यह असामान्य व्यवहार है. हालांकि पानी में ऐसा देखने को मिलता है, जहां तरल पानी बर्फ से ज्यादा घना होता है. लेकिन उस समय प्रयोगों में हीरे के पिघलने का तापमान कंप्यूटर सिमुलेशन से मिले तापमान से करीब 20 प्रतिशत अलग था. वैज्ञानिकों की आधुनिक गणनाएं भी पुराने प्रयोगों के नतीजों से मेल नहीं खा पा रही थीं. इसके अलावा, सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के प्रयोगों में संकेत मिले थे कि हीरा पिघलने से पहले किसी दूसरी क्रिस्टलीय संरचना में बदल सकता है. कंप्यूटर सिमुलेशन ने भी इसकी संभावना जताई थी, लेकिन वैज्ञानिक इसे सीधे देख नहीं पाए थे.

लेजर से मिली सीधी जानकारी

नई जांच के लिए वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की लेबोरेटरी फॉर लेजर एनर्जेटिक्स में ओमेगा लेजर सुविधा का इस्तेमाल किया. लेजर से हीरे की बाहरी सतह को तेजी से वाष्पीकृत किया गया, जिससे एक शक्तिशाली झटका तरंग हीरे के अंदर गई और उसे अत्यधिक दबाव में पहुंचाया. यह स्थिति केवल लगभग एक अरबवें सेकंड तक रहती थी, इसलिए उसी दौरान एक्स-रे से परमाणु संरचना की जानकारी लेना बेहद मुश्किल था. नए उपकरणों की मदद से वैज्ञानिकों ने हीरे के पिघलने तक एक्स-रे डिफ्रैक्शन से उसकी संरचना की जांच की. नतीजे कंप्यूटर सिमुलेशन से लगभग पूरी तरह मेल खाए और पुरानी विसंगति दूर हो गई.

पिघलने तक हीरा बना रहा हीरा

वैज्ञानिकों को हीरे के अंदर किसी दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था के बनने का कोई सबूत नहीं मिला. इसके बजाय, एक ही तेज झटके के दौरान हीरा पिघलने तक अपनी डायमंड संरचना में ही बना रहा. वैज्ञानिकों का मानना है कि दबाव और तापमान बेहद कम समय के लिए होने के कारण हीरे को अपनी संरचना बदलने का पर्याप्त समय नहीं मिलता. इससे यह संकेत मिलता है कि किसी पदार्थ का व्यवहार केवल दबाव और तापमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे दबाव देने के तरीके और समय का भी असर हो सकता है.

फ्यूजन ऊर्जा के लिए बड़ी उम्मीद

इस खोज का महत्वपूर्ण असर इनर्टियल कॉन्फाइनमेंट फ्यूजन पर पड़ सकता है. इसमें छोटे हीरे की कैप्सूल के अंदर फ्यूजन ईंधन रखा जाता है. नए आंकड़े बताते हैं कि कैप्सूल को पूरी तरह पिघलाने के लिए शुरुआत में पहले जितना तेज झटका देना जरूरी नहीं हो सकता. थोड़ा धीमा शुरुआती झटका फ्यूजन ईंधन को ज्यादा संकुचित होने दे सकता है. वैज्ञानिकों के मॉडल के अनुसार, सही परिस्थितियों में इससे समान लेजर ऊर्जा से मिलने वाली फ्यूजन ऊर्जा का लाभ तीन गुना तक बढ़ सकता है. हालांकि, इसके लिए फ्यूजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली दूसरी समस्याओं को भी नियंत्रित करना जरूरी होगा.

नेपच्यून और यूरेनस के लिए भी अहम खोज

यह शोध नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले विशाल ग्रहों को समझने में भी मदद कर सकता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि इन ग्रहों के अंदर अत्यधिक दबाव में कार्बन से हीरे बन सकते हैं और ये हीरे नीचे की ओर गिर सकते हैं, जिसे आम तौर पर ‘डायमंड रेन’ यानी हीरे की बारिश कहा जाता है. नए प्रयोगों से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को इन ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों, उनके निर्माण और समय के साथ उनके विकास के बेहतर मॉडल बनाने में मदद करेगी. शोधकर्ता अब इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों में हीरे का अध्ययन करने और यह पता लगाने की योजना बना रहे हैं कि कई झटकों के दौरान हीरे की क्रिस्टलीय संरचना कितनी देर तक स्थिर रह सकती है.