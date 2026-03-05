  • Hindi
'ईरान से बड़ी आबादी' खतरनाक लहरों की चपेट में! अनुमान से 4.9 फीट ऊंचा निकला समुद्र का जलस्तर

Sea Level: पहले के शोध में समुद्र के जलस्तर का बारीक अध्ययन नहीं किया गया था, जिससे डाटा में ये अंतर आ रहा है.

Sea Level: समुद्र का जल स्तर वैज्ञानिकों के पहले के अंदाजे से 4.9 फीट तक ज्यादा ऊंचा हो सकता है. एक नई स्टडी में ये चेतावनी दी गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि बढ़ते समुद्र स्तर से लाखों और लोगों को खतरा हो सकता है.

क्या कहता है नया शोध

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नई खोजों से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में समुद्र का लेवल उम्मीद से 3.2 फीट और 4.9 फीट (1-1.5 मीटर) ज्यादा हो सकता है. वहीं ब्रिटेन में यह लगभग 11 इंच ज्यादा हो सकता है.

यानी पहले की स्टडीज में दुनिया भर के समुद्र के लेवल के मोटे अंदाजे पर भरोसा किया गया है, जो असल में कई जगहों पर असली पानी की लाइन से बहुत कम है.

दिल्ली से 1400 KM दूर तेजी से जमीन में धंस रहा भारत का ये महानगर, सबसे बड़े नदी डेल्टा में हो रही हलचल

किसने किया नया शोध और क्या बोले शोधकर्ता

नीदरलैंड की वैगनिंगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस ‘ब्लाइंड स्पॉट’ का मतलब है कि समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी के खतरे को बहुत कम आंका गया है.

क्यों मायने रखता है नया डाटा

तुलना करें तो, 11 इंच की बढ़ोतरी 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक हुई समुद्र के लेवल की कुल बढ़ोतरी से ज़्यादा है.

इस सदी में कितना बड़ा खतरा

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) का अनुमान है कि अगर क्लाइमेट चेंज को धीमा नहीं किया गया तो 2100 तक समुद्र का लेवल 3.2 फीट बढ़ सकता है.

हालांकि, अगर समुद्र का असली लेवल पहले से ही उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया भर में अभी के अनुमान से 37 परसेंट ज़्यादा ज़मीन और 68 परसेंट ज़्यादा लोग समुद्र के लेवल से नीचे चले जाएंगे.

13 करोड़ लोग खतरे में आएंगे

इसका मतलब होगा कि बढ़ते पानी से 132 मिलियन और लोगों के घर डूब जाएंगे. लोगों की यह संख्या ईरान युद्ध के चपेट में आई करीब 10 करोड़ की आबाद से कहीं ज्यादा है.

प्रोफेसर जोनाथन बैम्बर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिस्टल के एक रिसर्चर हैं और इस स्टडी में शामिल नहीं थे, कहते हैं कि वह ‘इस स्टडी के नतीजों से सच में हैरान हैं. आज के समय में समुद्र का लेवल क्या है, इस बारे में गलत अंदाज़ा लगाया जाता है, और पता चलता है कि इसे आम तौर पर खास संवेदनशील तटीय इलाकों में कम आंका गया है.

