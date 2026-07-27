अमेरिका के फूड फेस्टिवल में अचानक चली गोलियां... सेकेंडों में मातम में बदली खुशियां, 2 की मौत, कई घायल

अमेरिका के सिएटल शहर में आयोजित एक लोकप्रिय फूड फेस्टिवल उस समय दहशत में बदल गया, जब भीड़ के बीच अचानक गोलियां चलने लगीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
यह फायरिंग सिएटल सेंटर में हुई, जहां हर साल आयोजित होने वाला ‘बाइट ऑफ सिएटल’ फूड फेस्टिवल चल रहा था. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने, लाइव म्यूजिक का आनंद उठाने और परिवार के साथ समय बिताने पहुंचे थे. चश्मदीदों के अनुसार, शाम करीब छह बजे अचानक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी. इसके बाद कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया और लोग सुरक्षित जगह की तलाश में दौड़ पड़े.
घटना के तुरंत बाद पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमें मौके पर पहुंचीं. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमलावर को गिरफ्तार किया गया है या नहीं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. कई लोग जमीन पर गिर पड़े, जबकि कुछ बच्चों और परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी कि शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है. जैसे ही गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दी, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.
वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि उसने सात से आठ गोलियों की आवाज सुनी. उसके अनुसार लोग हर दिशा में भाग रहे थे और कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर गए. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि घटना के बाद जब वह वापस मौके पर पहुंचा तो उसने जमीन पर कई घायल लोगों को देखा. वहीं एक शव को पीले रंग की चादर से ढका गया था.
‘बाइट ऑफ सिएटल’ शहर के सबसे बड़े वार्षिक आयोजनों में गिना जाता है. इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और हर साल लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में सैकड़ों फूड स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव संगीत का आयोजन किया जाता है. इस वजह से यह आयोजन स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय माना जाता है.
इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गोलीबारी की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था और हथियारों पर नियंत्रण को लेकर नई बहस छेड़ रही हैं. फिलहाल पुलिस लोगों से घटना से जुड़ी किसी भी जानकारी या वीडियो को जांच एजेंसियों के साथ साझा करने की अपील कर रही है.
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