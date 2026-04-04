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Senegal Suspended Ministers Foreign Visit Amid Oil Crisis Iran War

तेल की कीमतों ने बिगाड़ा इस देश का बजट, सरकार ने मंत्रियों के विदेश यात्रा पर लगाई रोक

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच तेल कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. इससे वैश्विक ईंधन संकट गहरा गया और कई सरकारों ने खर्च कम करने के लिए मंत्रियों की विदेश यात्राओं पर रोक तक लगा दी है.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई है. खासतौर पर तेल और ईंधन की कीमतों में आई तेजी ने कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी. जो देश आयातित तेल पर ज्यादा निर्भर हैं, वहां हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं. इसके चलते सरकारों को अब अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ रही है. सेनेगल में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्त रोक लगा दी है.

खर्च बचाने के लिए विदेश यात्रा पर रोक लगाई

अब जब तक स्थिति सुधर नहीं जाती, तब तक केवल बेहद जरूरी यात्राओं की ही अनुमति दी जाएगी. सरकार का मकसद साफ है – अनावश्यक खर्च को रोकना और देश की आर्थिक स्थिति को संभालना. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

तेल संकट ने बिगाड़ दिया देश का बजट

सरकार ने पहले अपने बजट की योजना कम तेल कीमतों के आधार पर बनाई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. तेल के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे वित्तीय योजनाएं गड़बड़ा गई हैं. यही वजह है कि प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर सख्त कदम उठाने पड़े. उन्होंने साफ कहा कि अब हर तरह के गैर-जरूरी सरकारी खर्च पर रोक लगाई जाएगी, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को संभाला जा सके.

दुनिया के कई देशों में एक जैसे हालात

यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश इस समय इसी तरह के फैसले ले रहे हैं. कहीं सरकारी अधिकारियों को यात्रा कम करने के निर्देश दिए गए हैं, तो कहीं वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है. कुछ देशों ने तो अधिकारियों को विदेश जाने से बचने और ऑनलाइन मीटिंग्स करने की सलाह दी है. इन सभी कदमों का मकसद एक ही है – ईंधन की खपत कम करना और सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखना.

आने वाले समय में सख्त और बढ़ेगी

मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले समय में और भी सख्त फैसले लिए जा सकते हैं. अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आम लोगों पर भी इसका असर पड़ना तय है. महंगाई बढ़ सकती है और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं. ऐसे में सरकारें अभी से तैयारी कर रही हैं, ताकि भविष्य में होने वाले आर्थिक संकट को थोड़ा कम किया जा सके.

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