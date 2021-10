Senior Al-Qaeda leader killed: पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा (Al-Qaeda) का एक सीनियर नेता मारा गया है. अलकायदा के इस नेता को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया है. अमेरिका ने ये ड्रोन हमला (Drone Attack) सीरिया में किया था. माना जा रहा है कि ड्रोन हमला का निशाना ये नेता ही था.Also Read - China-Taiwan conflict: बन रहे युद्ध जैसे हालात, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दी ये बड़ी बात

अलकायदा के सफाए के लिए अमेरिका सीरिया में सक्रिय है और लगातार हमला करते आ रहा है. न्यूज़ एजेंसी AFP के हवाले से आई खबर के अनुसार, पेंटागन से पुष्टि हुई है कि अलकायदा का एक वरिष्ठ नेता मारा गया है. Also Read - Terrorism in Kashmir: कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन, जमकर लगे नारे

Senior Al-Qaeda leader killed in US drone strike in Syria, reports AFP quoting Pentagon

— ANI (@ANI) October 23, 2021