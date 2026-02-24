Hindi World Hindi

Serbia Mass Grave Discovered 77 Women And Children Were Buried 2800 Year Ago

सिर्फ 9 फुट के गड्ढे में 77 लाशें, दफन मिलीं ढेरों महिलाएं और बच्चे, कहां खुदी 2800 साल पुरानी कब्र?

2800-Year Old Grave: सर्बिया में महिलाओं और बच्चों की 2,800 साल पुरानी सामूहिक कब्र मिली है.

(photo credit AI, for representation only)

2800-Year Old Grave: उत्तरी सर्बिया में एक सामूहिक कब्र मिली हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ महिलाओं और बच्चों के शव है. आइये जानते है कि कैसे इस सामूहिक कब्र के विश्लेषण से शुरुआती लौह युग में यूरोप में हिंसा के बारे में कई नई जानकारियां सामने आई हैं.

कितनी पुरानी कब्र

लाइस साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह कब्र उत्तरी सर्बिया के आज के शहर हर्टकोवसी के पास गोमोलावा की आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिली थी. यह कब्र 2,800 साल पुरानी है. शोधकर्ताओं ने एक नई स्टडी में बताया कि यह कब्र शुरुआती आयरन एज में सामूहिक हिंसा के विकास को समझने के लिए अहम हो सकती है. कब्र से ‘क्रूर, जानबूझकर और सोची-समझी’ हिंसा का पता चलता है.

70 फीसदी कंकाल महिलाओं के

जब रिसर्चर्स ने गड्ढे में 77 इंसानी कंकालों की स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि 70% से ज़्यादा कंकाल महिलाओं के थे और 69% बच्चों के थे.

किन हथियारों से हुई हत्या

आर्कियोलॉजिस्ट को पीड़ितों के सिर पर जानबूझकर, हिंसक, जानलेवा चोट के बहुत सारे सबूत मिले, जिसमें “करीबी संपर्क और खासकर कुंद बल का इस्तेमाल शामिल था, जो कई औजारों या हथियारों से हुआ हो सकता है.

किन लोगों की हत्या

इस एनालिसिस से पता चला कि 77 लोगों में से कुछ ही लोगों के करीबी जैविक संबंध थे, जिससे पता चलता है कि यह हत्या बड़े परिवारों की बस्ती पर हमला नहीं थी. यह भी पता चला कि एक-तिहाई से ज़्यादा लोग गोमोलावा इलाके के बाहर पले-बढ़े थे.

Add India.com as a Preferred Source

क्या-क्या मिला कब्र में

गड्ढे में सिरेमिक के बर्तन और छोटे, कांसे के सामान भी थे, साथ ही लगभग 100 जानवरों की हड्डियां भी थीं, जिसमें कब्र के सबसे नीचे एक छोटी गाय का पूरा कंकाल भी शामिल था.

शोध की बड़ी बातें

इस बड़े पैमाने पर हिंसा का कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है

कब्र का डायमीटर सिर्फ 9.5 फीट (2.9 मीटर) और गहराई 1.6 फीट (0.5 मीटर) थी

दफनाने वाले गड्ढे के चारों ओर पोस्टहोल मिले, जिससे पता चला कि कब्र की किसी तरह की यादगार बनाई गई थी

क्या बोले शोधकर्ता

रिसर्चर्स ने स्टडी में लिखा कि गोमोलावा एक भौतिक और राजनीतिक बिंदू पर था. और इन नए टकराव के नतीजे जानलेवा थे. यह शोध सोमवार (23 फरवरी) को नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में पब्लिश हुई थी.