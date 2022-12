फ्रांसीसी किलर चार्ल्स शोभराज जल्द ही नेपाल के जेल से रिहा होगा, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

Charles Sobhraj, Nepal, Frence: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया है. उसे उम्र के आधार पर रिहाई दी गई है. चार्ल्स 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के दोषी में 2003 से नेपाली जेल में है. अदालत ने रिहाई के 15 दिनों के भीतर उनके निर्वासन का भी आदेश दिया.

बिकनी किलर की नाम से कुख्यात शोभराज पश्चिमी देशों के टूरिस्ट की हत्याओं के आरोप रहे हैं. शोभराज काठमांडू में एक जेल में साल 2003 से उम्र कैद की सजा काट रहा था. उसे अधिक उम्र के चलते रिहाई दी गई है.

शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ था. मां वियतनामी थी उसने भारत मूल के एक रूसी नागरिक से विवाह किया था. शोभराज लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनका रेप और फिर मर्डर कर देता था. चार्ल्स का मूल नाम नाम हतचंद भाओनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज है.