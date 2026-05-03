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Setback For China Pakistan Economic Corridor Chinese Company Hangeng Group Suspends Operations In Gwadar

अब चीन ने भी छोड़ दिया पाकिस्तान का साथ! ग्वादर में चीनी कंपनी ने बंद किया काम, आर्थिक नुकसान हुआ तो ड्रैगन ने दिखा दिया ठेंगा

चीनी व्यापारिक कंपनी के ग्वादर में अपना कामकाज बंद करने की घटना दिखाती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं. चीन को उधार पर जीने वाले पाकिस्तान में अपना निवेश बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

China-Pakistan Economic Corridor: चीन से अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए अक्सर पाकिस्तानी नेता इसे पर्वतों से ऊंचा और समंदर से गहरा बताते हैं. लेकिन, चीन ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ अपना फायदा देखता है. किसी भी तरह की दोस्ती निभाने के लिए वह आर्थिक नुकसान नहीं सह सकता. हाल ही में पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को एक बड़ा झटका लगा है. एक चीनी व्यापारिक कंपनी, हानगेंग (Han Geng) ने ग्वादर में अपना कामकाज बंद करने की घोषणा कर दी है.

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की पोल खुली

चीनी व्यापारिक कंपनी के ग्वादर में अपना कामकाज बंद करने की घटना दिखाती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं. चीन को उधार पर जीने वाले पाकिस्तान में अपना निवेश बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हानगेंग ग्रुप ने 1 मई, 2026 को एक कड़ा बयान जारी करते हुए अपनी इकाई को तत्काल बंद करने की घोषणा की. कंपनी ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि परिचालन संबंधी बाधाओं और बढ़ती लागत के कारण वह अब अपना कामकाज जारी नहीं रख सकती.

कंपनी ने कहा है कि वह अपना सामान इस बंदरगाह के माध्यम से बाहर नहीं भेज पा रही है. हानगेंग ग्रुप ने कहा है कि उसे तीन महीनों में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. कर्मचारियों की सैलरी, पेनल्टी और डेमरेज चार्ज में करोड़ों खर्च हुए हैं.

Hangeng ने दूसरी चीनी कंपनियों को भी चेताया

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के आखिर में B2B निवेश फोरम में हिस्सा लेने के लिए चीन का दौरा करेंगे. पाकिस्तानी पीएम के दौरे से पहले हानगेंग ग्रुप ने पाकिस्तान में निवेश करने पर विचार कर रही दूसरी चीनी कंपनियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. इसने साफ कहा है कि पाकिस्तान में नीतियों का लागू करना आसान नहीं है.

बलूचिस्तान में विद्रोहियों से भी खतरा

ग्वादर में काम कर रहे चीनी कंपनियों और कर्मचारियों को बलूचिस्तान के विद्रोहियों से भी खतरा है. इस इलाके में बलोच लड़ाके काफी ताकतवर हैं और वे ग्वादर में चीनी मौजूदगी का विरोध करते हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे विद्रोही समूहों ने चीनी कर्मियों और परियोजनाओं को निशाना भी बनाया है.

चीन ग्वादर से जुड़े चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को मलक्का दुविधा के हल के रूप में देखता है. चीन ने इस प्रोजेक्ट पर काफी पैसा खर्च किया है. इसका मकसद अरब देशों और ईरान से आने वाले सामान को शिप से ग्वादर तक लाना और फिर सड़क मार्ग से पाकिस्तान होते हुए शिनजियांग प्रांत तक पहुंचाना है. इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी जुड़ता है इसलिए भारत इसका विरोध करता है.

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